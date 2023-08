Fondo MiVivienda garantizará ahorros de aportantes de “Lima Bonita: "Las familias han sido estafadas"

La ministra Hania Pérez de Cuéllar aseguró que el Fondo Mivivienda va a garantizar todos los aportes hechos por las familias en los proyectos de Marka Group. | Canal N

Ante las diversas denuncias de decenas de familias que exigen la entrega de sus aportes, luego de adquirir una casa propia con el Fondo MiVivienda y la constructora Marka Group de la investigada empresaria Sada Goray, la ministra Hania Pérez de Cuéllar, anunció que se están tomando las medidas necesarias para atender las demandas de estas personas, ya que han sido estafadas.

A través del relanzamiento de esta institución, la titular de esta cartera comentó que se garantizará los ahorros y aportes de esta familia, pues asegura que no se quedarán desamparadas, sobre todo porque es consciente que ha existido un trabajo ilegal por parte de la anterior gerencia.

“Estamos preocupados por estas familias que se han visto estafadas por lo que ha sucedido y es por eso que desde que el primer momento se tomó la iniciativa de tomar contacto con aquellas familias que habían estado aportando para que dejaran de aportar a las cuentas de ahorros que se habían abierto y ya estamos en conversaciones con las familias de Lima Bonita, porque los demás fideicomisos no lograron avanzar más y eso ya se caducaron”, expresó la ministra.

Familias serán repuestas y se garantizará ahorros.

“Con estos grupos de familias les hemos ofrecido un plan de solución que es reconocer sus ahorros, aportes y ofrecerles la posibilidad de mudarse a un proyecto que ya está en desarrollo o que vaya a desarrollarse a futuro. Lo que quiero aprovechar es informar a los beneficiarios es que el Fondo MiVivienda va a garantizar todos los aportes hechos por estas familias. Estamos trabajando a través de un empadronamiento riguroso de quiénes son esas familias y cuánto han aportado. Necesitamos que nos hagan llegar las constancias de aporte y a partir de ese empadronamiento vamos a dimensionar los montos y los números de familias para darles una mejor respuesta”, agregó durante su conferencia de prensa.

Antes de culminar sobre este tema, la titular de Vivienda, espera que los aportadores puedan entender esta problemática, pero aseguró que sus aportes están garantizados, pero dejó en claro que la constructora perteneciente a Sada Goray construyó en un espacio ilegal, por lo que sí o sí estas familias tienen que ser reubicadas.

“Por lo pronto los ahorros están garantizados y también está garantizada la propuesta de una nueva vivienda, no en ese lugar porque las condiciones por las cuales se desarrollaron no son legales y no podemos seguir construyendo sobre una base ilegal y sobre eso vamos a ir conversando con ellos”, anotó.

Relanzamiento del Fondo MiVivienda

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) está relanzando el Fondo MiVivienda S.A. (FMV), que incluye medidas que permitirán que más familias accedan a una vivienda de interés social, y de lucha frontal contra la corrupción.

La actividad es liderada por la ministra Hania Pérez de Cuéllar, quien está acompañada del viceministro de Vivienda y Urbanismo, Hernán Navarro; del viceministro de Economía, Juan Pichihua; de la directora ejecutiva del Fonafe, Betty Sotelo; del presidente del directorio del FMV, Francisco Carbajal; y del gerente general del FMV, Carlos Falla.

La titular del MVCS detalla los cambios implementados en esta entidad adscrita al MVCS, que garantizarán la transparencia e integridad en cada uno de sus procesos, pero sobre todo, con productos modernos para lograr una mayor eficiencia en la dotación de viviendas de interés social a las familias más necesitadas y vulnerables del país.

La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, lidera el relanzamiento del Fondo Mivivienda que incluye medidas para impulsar el acceso a viviendas sociales y de lucha frontal contra la corrupción. | TV Perú

Nuevos productos

Como parte del relanzamiento del Fondo MiVivienda, se han contemplado cambios en los productos dirigidos especialmente a las familias más necesitadas y vulnerables. En el programa MiVivienda, se incluirá el Bono de Integración, ascendente a S/ 3500 y dirigido a adultos mayores, familias desplazadas y personas discapacitadas, que se sumará al subsidio que otorga el Bono del Buen Pagador.

En Techo Propio, se creará el Bono Canon, que permitirá que los gobiernos regionales y locales destinen parte del presupuesto que reciben por concepto del canon minero para otorgar el Bono Familiar Habitacional, existiendo ya convenios en regiones como Áncash, Arequipa y Cusco.

Asimismo, se otorgarán bonos diferenciados por regiones, teniendo en cuenta el déficit habitacional existente y potenciando a zonas donde no se ha tenido impulso; también se potenciará el bono para mejoramiento de viviendas, mejoras en Construcción en Sitio Propio, se promoverá el suelo público para viviendas, y se dinamizarán los créditos para los sectores económicos con menores ingresos.