Rodrigo González se solidariza con Maju Mantilla: “El que falló es Gustavo, ella debe salir adelante”

Rodrigo González se solidariza con Maju Mantilla | Willax

Maju Mantilla está en el ojo público luego de que su esposo Gustavo Salcedo fuera captado por las cámaras de Magaly TV La Firme ingresando a un hotel con un joven llamada Mariana de la Vega. Ambos fueron vistos durante horas de la mañana, momento en que la exreina de belleza estaba trabajando en su programa de Latina.

Sin embargo, el último fin de semana la Miss Mundo 2004 continuó con las actividades que tenía pactadas y se presentó en un centro comercial donde fue parte de una activación. Pero, su presencia no pasó desapercibida y la prensa llegó hasta ese lugar para hacerle algunas preguntas respecto a su vida sentimental.

En un inicio, mencionó que no daría detalles de su actual relación con el padre de sus hijos y señaló que no expondrá más su vida privada. “Las conversaciones se hacen en privado, yo no puedo exponerlas, disculpen”, comentó para así evitar más cuestionamientos.

Pese a ello, la insistencia era grande por lo que le preguntaban si es que seguía con su esposo o si confirmaba que ambos estaban distanciados. En ese momento tuvo una escueta respuesta que resumió todo: “Sí, estamos distanciados”, respondió sobre su relación con Salcedo.

Rodrigo González se solidariza con Maju Mantilla

Luego de escuchar las declaraciones de Maju Mantilla, Rodrigo González y Gigi Mitre emitieron su opinión. Para la conductora de ‘Amor y Fuego’ la postura que tomó la integrante de ‘Arriba mi gente’ es completamente válida, pues es mejor ahondar en el tema. “Me parece válida su postura de que no voy a hablar. Es un ser humano”, comentó.

Por su parte, Rodrigo González mencionó que las declaraciones que dio Maju fueron suficientes para determinar que ya no respalda al padre de sus hijos. “Lo único que tiene que saber es que ya no lo respaldo”, comentó el popular ‘Peluchín’.

Por otro lado, comentó que el trabajo es muchas veces el refugio de las personas que pasan un mal momento o tienen alguna decepción. Sin embargo, esta vez la presentadora está expuesta en televisión y su trabajo es hacer un mejor día para los demás.

“Aunque parezca que no, a veces el obligarnos a ir a un trabajo, tener algo en que dedicarnos, hace que te ayude. Lo que pasa es que el trabajo de Maju es televisado y tiene que salir a bailar animarte a ti que has tenido un mal día, imagínate el día que ha tenido ella y así es en todos los trabajos. Maju es presentadora de televisión, de eso llena la canasta uno tiene que ser consecuente, tiene que sonreír salir a delante, ayudarte a que cada día sea mejor”, comentó la figura de Willax.

Finalmente, remarcó que es el tiempo quien cura todos los males. Por ello, recalcó que poco a poco podrá verse más tranquila y viene esforzándose por sentirse mejor ante cámaras. Además, comentó que quien tuvo una mala actitud en este matrimonio fue Gustavo Salcedo, por lo que a la reina de belleza solo le queda salir adelante.

“Cada día duele un poco menos, cada día te sientes más fuerte hasta que la sonrisa se empiece a tornar más natural. ¿Qué está haciendo ella? Su mejor esfuerzo el que falló es él y Maju debe salir adelante que es lo único que le queda y es lo que tiene que hacer. Le deseamos lo mejor a Maju”, finalizó.