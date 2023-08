Maju Mantilla confirma que su relación con Gustavo Salcedo no marcha bien: “Estamos distanciados”

Maju Mantilla acepta que está distanciada de su esposo. (Foto: Instagram Maju Mantilla)

Aunque en un primer momento le dio su respaldo, Maju Mantilla terminó aceptando que en estos momentos se encuentra distanciada de su esposo Gustavo Salcedo. Al parecer, la supuesta imagen que se filtró del empresario junto a Mariana de la Vega en el spa del Westin, habría provocado la crisis matrimonial.

A esta fotografía se le suma el testimonio de Alexandra Méndez, quien reveló que hace menos de 20 días, el deportista le escribió, aunque ella no le respondió. Asimismo, la popular ‘Chama’ contó que Salcedo reaccionaba constantemente a sus historias de Instagram.

Pese al mal momento que estaría viviendo, Maju Mantilla sigue cumpliendo con sus pactos laborales, por lo que esta tarde asistió a una conocida tiempo por departamento para participar de una activación.

Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, se pronuncia sobre supuestas fotografías con Mariana de la Vega. 'Amor y Fuego' /Instagram: gustavosalcedo_rg.

Al ser abordada por la prensa, la conductora de ‘Arriba Mi Gente’ señaló que frente a cámaras tenía que mostrar alegría, pero cuando todo se apagaba, su situación cambiaba por completo.

Además, ella en un primer momento evitó hablar sobre las imágenes de su esposo con Mariana de la Vega, indicando que las conversaciones que tuvo con su esposo fueron totalmente privadas. “Las conversaciones se hacen en privado, yo no puedo exponerlas, disculpen”, dijo.

Como era de esperarse, los periodistas siguieron consultándole sobre su vida sentimental, hasta que le mencionaron sobre el comunicado que se publicó en el programa de ‘Magaly TV La Firme’, en el que su representante mencionaba que ella estaba distanciada de su esposo.

Maju Mantilla respalda a su esposo Gustavo Salcedo. (Foto: Instagram de Maju Mantilla)

Al escuchar estas palabras, Maju Mantilla terminó aceptando que en estos momentos su matrimonio atraviesa una crisis, pues es verdad que con Gustavo Salcedo no está bien. “Sí, estamos distanciados”, mencionó antes de ser separada por la seguridad del evento.

Nuevo comunicado

A través de su representante y amigo, Jorge Fernández, Maju Mantilla emitió un nuevo comunicado, aunque no fue algo directamente de ella, pues este hombre escribió desde su perspectiva lo que venía pasando en la relación de la exreina de belleza, además de la información que ella le compartió de primera mano.

“Sobre el comunicado respaldando a su esposo es porque ella dice conocer a Gustavo a la perfección, asegurando que él va hace años a ese gimnasio, conoce a los entrenadores y ella ha ido a acompañarlo varias veces. El comunicado que publicó no significa que su relación continúa normal, sin problemas, no asuman cosas que no son”, se lee.

Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo no confirmarán si están separados.

Asimismo, este empresario afirma que Maju Mantilla se encuentra distancia de su esposa desde hace algún tiempo, incluso antes que salieran las imágenes que Gustavo Salcedo ingresando a un hotel con Mariana de la Vega.

De acuerdo a su representante, la conductora de televisión se encuentra bastante afectada por lo sucedido, pero ella al ser una profesional, sigue apareciendo en su programa como si nada hubiera pasado.

“Ellos están distanciados ya hace un tiempo, antes de que salgan todas estas imágenes, ellos ya venían con problemas. Maju continúa trabajando porque tiene que ser fuerte y es una profesional. Sin embargo, es una mujer sensible y sí le afecta lo que viene pasando”, indicó.