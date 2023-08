Pedro Castillo: INPE precisa Henry Shimabukuro no puede ingresar al Penal Barbadillo por orden judicial

Henry Shimabukuro es investigado en el caso 'Gabinete en la sombra'

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el exasesor Henry Shimabukuro, implicado en el caso ‘Gabinete en la sombra’, está impedido de ingresar al Penal Barbadillo y visitar al expresidente Pedro Castillo desde el 4 de julio de este año por una orden judicial.

“Respecto al ciudadano Henry Shimabukuro Guevara, está impedido de ingresar al Establecimiento Penitenciario Barbadillo desde el 04 de julio del 2023, por orden judicial. Por ello, desde dicha fecha no ha ingresado al recinto penitenciario”, comunicó el INPE.

El último domingo, Cuarto Poder reveló que Shimabukuro Guevara es un acérrimo visitante del recinto en Ate. Aunque en las imágenes se aprecia que no logra ingresar al espacio, el investigado aseguró que sí ha podido visitar al exmandatario.

“(¿Suele visitar al expresidente Castillo?) Sí, casi siempre. Lo he manifestado en mi declaración cuando ha habido mi audiencia. Lo he hecho en otros canales de televisión, también lo he dicho. (¿Qué tipo de relación tiene con él?) Nada. Tema humanitario. Le llevo libros, lo visito, cómo está de salud, en qué situación está, si es que tiene problemas allí internamente”, declaró Shimabukuro al referido dominical.

Investigados por presuntos actos de corrupción conversan con Pedro Castillo en el penal de Barbadillo. Cuarto Poder

Hermanas y sobrinos no tienen restricción

En el mismo pronunciamiento, el INPE precisa que las hermanas y sobrinos del expresidente Pedro Castillo no tienen restricción judicial alguna para visitar al exjefe de Estado, quien cumple dos órdenes de prisión preventiva.

“Gian Marco Castillo Gómez, Cledin Vásquez Castillo, Gloria Castillo Terrones, María Castillo Terrones, Irma Castillo Terrones y Violeta Romero Adama, no tienen restricción alguna de ingreso al recinto penitenciario en mención. La visita es un derecho que solo puede ser restringido por mandato judicial”, se lee en el texto.

Comunicado del INPE sobre visitas a Pedro Castillo

Castillo Gómez es investigado por la presunta comisión de los delitos de colusión y organización criminal en el caso Puente Tarata III. En un inicio se le dictó prisión preventiva; sin embargo, esta fue revocada en segunda instancia. Desde ese momento lleva el proceso bajo comparecencia con restricciones.

En tanto, Cledin Vásquez Castillo es hermano de Fray Vásquez Castillo, quien lleva prófugo de la justicia más de un año. Según su abogado, el letrado Iván Ramírez, se encuentra en el país y no piensa entregarse a las autoridades hasta que se corrijan, de acuerdo con la defensa, imputaciones en contra del sobrino de Pedro Castillo.

“Es por eso que Fray ha decidido, por el momento, no ponerse a derecho; mientras se siga investigando con pocos elementos de convicción, ha quedado descartada esa posibilidad”, declaró Ramírez a RPP en marzo de este año.

Silvana Robles también visita a Pedro Castillo

Cuarto Poder mostró imágenes de la congresista y exministra de Cultura de Pedro Castillo, Silvana Robles, ingresando al Penal Barbadillo para visitar al exmandatario.

“Me contactaron porque él estaba mal de salud, tiene una afección dentaria que no la trata. Yo les dije que yo no tengo vehículo para poder ir a verlo al presidente y me dijeron: ‘Nosotros la llevamos’. Y subí al carro, me fueron a recoger y fui a visitar al expresidente y salí”, declaró Robles Araujo al dominical.