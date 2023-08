Giacomo Bocchio incómodo de que le digan ‘Pimpollo’: “Ya olvídense de eso, yo soy un chef”

Giacomo Bocchio no teme ser vinculado con una nueva participante de 'El Gran Chef Famosos'. (Infobae Perú / Marylin Farroñay Ccasani)

El chef Giacomo Bocchio, figura del programa culinario ‘El Gran Chef Famosos’, se ha convertido en una destacada personalidad que captura la atención del público, ganándose el cariño de más de un televidente; por ello, a puertas de la tercera temporada del reality de Latina, decidió confesar a la prensa de Infobae sobre el famoso apodo que le puso Katia Palma, ‘Pimpollo’.

Según Bocchio afirmó que ve a la actriz como una gran amiga y que ha echado de menos su presencia en el programa, ya que lograba sacarme muchas risas, entre ellos el apelativo que le decía. “Yo me vacilaba por lo que ha hecho Katia en la segunda temporada conmigo, ha sido gracioso”, dijo en un inicio para Infobae Perú.

Sobre el apodo otorgado por Palma al famoso chef, señaló que no le molesta ser llamado ‘pimpollo’ y que es a ella quien se lo permite, pero prefiere por ser mencionado por su nombre y apellido.

Giacomo Bocchio se refirió a las acusaciones de Jimmy Santi. (Infobae/Marylin Farroñay)

“No me encanta, no me molesta. Pero a mí me gusta que me llamen por mi nombre. Me gusta mi nombre y mi apellido. Si me dicen pimpollo de vez en cuando no me molesta, pero si se cambian el nombre como al Loco Wagner, quien prefiere que le digan así y no Christian, yo no quiero eso. Yo llevo mis nombres con mucho orgullo”, aseguró el compañero de Javier Masías y Nelly Rossinely.