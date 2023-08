Giacomo Bocchio contó su dura experiencia como aprendiz de cocina: “El chef era un imbécil, me tiró una olla”

Giacomo Bocchio, jurado de 'El Gran Chef Famosos', contó su dura experiencia como aprendiz de cocina. Youtube / Cristian Rivero

Giacomo Bocchio es un destacado cocinero peruano, que ha ganado gran popularidad por ser jurado de ‘El Gran Chef Famosos’. Recientemente, brindó una entrevista al canal de Youtube de Cristian Rivero, donde contó sus inicios en la cocina y su dura experiencia como aprendiz de un reconocido chef, cuya identidad no quiso revelar.

“Descubrí mi pasión por la cocina cuando era chico. A los 13 años empecé a cocinar y a disfrutar de esto. Yo desde chiquito pesco y hago caza, me pasaba mis tres meses de vacaciones en Tacna, en las playas Tomoyo y Las Conchitas. Me dedicaba a sacar pulpos y mariscos. Me considero un hombre de mar y de campo, me enseñaron desde pequeño el respeto por la cacería”, señaló.

Tras confesar que posee un récord mundial por ser el chef más joven en ser miembro de la Academia Culinaria de Francia y de dar detalles de su experiencia como profesor de cocina, Giacomo Bocchio reveló que muchos de sus colegas dejaron de trabajar en el rubro debido a lo complicado que es.

“Es una vida dura. Lo fácil que puede ser estudiar cocina es solamente ese año o dos años que dura la carrera. (¿Es sacrificado?) Claro, tú trabajas cuando los demás se divierten y necesitas una buena etapa de aprendiz para que te conviertas en un buen cocinero. Si no la tienes, vas a ser un cocinero mediocre”, señaló.

Su dura experiencia como aprendiz

Giacomo Bocchio confesó que, luego de graduarse de la carrera de cocina, tuvo que ser aprendiz de un destacado chef por medio año. Dicha etapa no fue agradable para el jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ debido a lo exigente que era su ‘maestro’.

“Soporté a un chef que era un imbécil conmigo, pero que era un genio culinario y que lo sigue siendo. Por seis meses me decía Yaquimo, no quería decirme Giacomo. Trabajaba en un Ritz Carlton y la frase para los trabajadores es ‘Damas y caballeros sirviendo a damas y caballeros’. Pero este pata no era caballero conmigo, alguna vez me tiró una olla de risotto. Rebotó contra la pared y me cayó en el pecho, fue una quemadura de segundo grado en el cuello y brazo. Me dijo que estaba salado”, recordó Bocchio.

Pese a todo, el jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ está contento de haber superado dicha etapa en su vida, ya que lo ayudó a mejorar como profesional.

“Ya me habían advertido con lo que me iba a cruzar (...) En esa etapa de aprendizaje, el cocinero debe bajar la cabeza y aceptar la indicación por conocimiento. Un chef se diferencia del otro por lo que sabe o no sabe hacer. Yo soy investigador, me encanta aprender”, dijo.

¿Por qué fracasó su primer restaurante?

Luego de ganar múltiples premios por su buena sazón, Giacomo Bocchio abrió su primer restaurante, Manifiesto, con tan solo 26 años. Sin embargo, el local fue cerrado años más tarde por decisión del chef tacneño, quien se dio cuenta que no estaba generando ingresos.

“Era un pésimo empresario, no calculé el alquiler que estaba pagando y la cantidad de mesas que podía tener en ese espacio pequeño. Me compré un trabajo, pero no generé una empresa como tal. No hice un sondeo, nada, lo hice por pura pasión. Fue la juventud. Tenía 26 años, me equivoqué. Lo que debí hacer fue trabajar para otros chefs, entender el mercado peruano y luego abrir mi propio negocio”, acotó en diálogo con Cristian Rivero.