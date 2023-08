Fátima Segovia expresa su deseo de volver al programa de ‘JB en ATV’: “Si Jorgito me da chance”

Fátima Segovia expresa su deseo de volver al programa de ‘JB en ATV’|(Fuente: TikTok @alejoway)

La modelo Fátima Segovia, quien era considerada una de las actrices cómicas más reconocidas por su participación en el programa de Jorge Benavides, ‘JB en ATV’, y que supuestamente se habría retirado del espacio humorístico por ingresar al mundo del ‘OnlyFans’.

Te puede interesar: José María Barraza es padre del hijo de Andrea Muñoz: prueba de ADN dio positivo

Ahora, la modelo cuenta toda su verdad para sus fieles seguidores y afirma que ahora ha decidido volver a considerar la televisión entre sus planes tras un periodo de retiro debido a complicaciones en su salud. ¿Qué le pasó?, según la actriz tuvo problemas en sus piernas y que su recuperación ha sido difícil.

“Me alejé de la televisión por un tema de salud. Si es cierto que pedí licencia unos 6 meses, le doy muchísimas gracias a la producción, a Jorge (Benavides) que es la cabeza del programa y a Karincita (Marengo) que les agradezco mucho. Se alargó más la cosa porque no pasaron las cosas como yo esperaba”, se le escucha decir a la popular ‘Chuecona’, durante un live que realizó en TikTok.

Fátima Segovia quiere volver a JB en ATV. (Composición: Infobae)

Conforme a lo dicho por Fátima, las críticas de los usuarios en línea sobre su aumento de peso la afectaron profundamente en ese momento, especialmente porque no podía hacer ejercicio debido a problemas con sus piernas. Este habría sido el primer detonante para alejarse de la televisión.

Te puede interesar: Dorita Orbegoso critica parodia que hace ‘JB en ATV’ de ‘El Gran Chef Famosos’: “Me parece de mal gusto y grotesco”

“Mi recuperación, de la operación que tuve a mis piernas por un tema de salud, fue muy larga y dolorosa, de verdad fue superdifícil, me tuve que engordar a la fuerza el año pasado. Hubo muchas personas que me insultaban (…) me valía madre”, agregó la actriz, quien también triunfa con su contenido para adultos.

Recordemos que, la recordada actriz de ‘JB en ATV’, manifestó que estaría ganando más de 20 mil soles en OnlyFans, y hoy es una de las más buscadas en la plataforma para adultos. Incluso, la modelo afirmó que tiene muchos fans en el país charro y que ha decidido viajar por unas semanas para ver como le va. “Me voy a México, busco opciones porque también por ahí tengo unas conversaciones y en eso estoy”, concluyó.

Fátima Segovia quiere volver a JB en ATV

Por otro lado, Fátima Segovia señaló que en la actualidad se encuentra en buen estado de salud y compartió su anhelo de regresar a la televisión. Incluso, se atrevió a hacer una solicitud directa a Jorge Benavides y su esposa, Karin Marengo, con la esperanza de reintegrarse al elenco del programa cómico de ATV.

Te puede interesar: Nelly Rossinelli responde si le molesta la imitación que hacen sobre ella en ‘JB en ATV’

“Ahora estoy bien, tengo el visto de doctor, yo quiero estar a mi 100% para empezar mis eventos, para empezar Dios quiera en la televisión, si es que Jorgito y Karin me dan el chance, si no no hay problema. Me voy a México, busco opciones porque también por ahí tengo unas conversaciones y en eso estoy”, finaliza su comentario. ¿Qué dirá Jorge Benavides?

Recordemos que, en agosto de 2022, el comediante mencionó que el retorno de la actriz estaba fuera de consideración debido a que el período de su permiso había terminado. No obstante, en ese momento, el conocido ‘JB’ insinuó que “cualquier cosa podría suceder”, pero dejó en manos de ella la decisión final.

“Nos pidió un permiso de seis meses, viendo las circunstancias, creo que no va a regresar. Todavía no está nada dicho, depende de ella si quiere regresar al programa”, expresó el imitador en aquella oportunidad.