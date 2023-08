FPF modificó sanción a Municipal y es inapelable: no jugará fecha 8 y perderá puntos contra Atlético Grau

Deportivo Municipal apeló castigo, pero no recibió respuesta deseada. (Liga 1)

El pasado miércoles 26 de julio, Deportivo Municipal volvió a recibir una segunda suspensión de su licencia, por lo cual no se deberían haber jugado sus encuentros frente Asociación Deportiva Tarma y Deportivo Garcilaso, pero finalmente se llevaron a cabo y no consiguieron sumar punto alguno. Esto se dio debido a que la entidad presidida por el exfutbolista Aldo Olcese presentó una apelación y se tuvo que programar una audiencia para dicho caso, la cual no tuvo el resultado esperado para la defensa.

Después de 14 días, el Tribunal de Licencias de la FPF modificó la sanción impuesta inicialmente a la institución ‘edil’, pasando de dos fechas a solamente una, la cual se ejecutará en su siguiente encuentro, que debía ser frente a Atlético Grau por la octava jornada del Torneo Clausura 2023, el cual ya tenía fecha, hora y lugar para llevarse a cabo. Este se iba a dar el lunes 14 de agosto desde las 13:00 horas de Perú en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

“Confirmar la resolución N°073-CL-FPF-2023, en cuanto a la determinación de las faltas por el incumplimiento de pago oportuno sobre las obligaciones económicas financieras contenidas en el artículo 89 del Reglamento de Licencias, correspondientes a la categoría mayo. Y revocar en cuanto a la sanción impuesta de suspensión de la licencia por el plazo de dos fechas del campeonato, reformándola acumulando como sanción la suspensión de la licencia por una fecha del campeonato y una multa de una UIT, que surtirá efectos en la fecha siguiente de notificada la presente resolución”, se lee en el documento.

Otra pena que fue ratificada por la Comisión son las multas económicas impuestas (seis Unidades Impositivas Tributarias) por mantener deudas anteriores de acuerdo con lo señalado con los artículos 88 y 91 del Reglamento de Licencias. Este monto asciende a los S/. 29 mil 700 soles y se tiene que añadir una UIT más, con lo que superarían los S/ 34 mil soles, cantidad importante para las alicaídas arcas de ‘Muni’.

“Confirmar la resolución N°073-CL-FPF-2023, de fecha 25 de julio de 2023, en el extremo de las sanciones impuestas por los cumplimientos sobre las obligaciones económicas financieras contenidas en los artículos 88 y 91 del Reglamento de Licencias, correspondientes a la categoría de mayo”.

El oficio en mención tuvo la intervención de sus miembros Javier Cornejo Portocarrero, Tadeo Caballero Ruiz y Fernando Román Malca. No podrá ser apelado y el tradicional cuadro capitalino tiene un plazo de 30 días para cumplir con el abono de la multa.

Modificación de sanción contra Deportivo Municipal. (FPF)

Atlético Grau se quedaría con los tres puntos

A inicio del propio julio, la ‘academia’ sufrió un castigo similar por parte de la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol, lo que provocó que su encuentro programado frente a Carlos Mannucci por la tercera fecha del Torneo Clausura fuera suspendido. Los trujillanos reclamaron que no tenía relación con dicha resolución y fueron declarados ganadores del partido, quedándose con los tres puntos en disputa por la vía administrativa.

Con este precedente, Atlético Grau podría actuar de la misma manera que el conjunto ‘tricolor’, por lo que se harían acreedores de las unidades en mención. Este duelo iba a significar el estreno de Ángel Comizzo en el ‘patrimonio de Piura’, pero este deberá aguardar. Por otro lado, esto no contará como un walk over y Municipal evitará un descenso administrativo, pues cuenta con un ‘W. O.’ al no presentarse en campo versus Mannucci en el Torneo Apertura por los conflictos de derechos televisivos.