Deportivo Municipal recibió segunda suspensión de licencia y se perdería partidos con ADT y Garcilaso

Deportivo Municipal recibió suspensión de licencia por dos jornadas y nuevo castigo económico por falta de pagos. (Municipal)

La crisis en Deportivo Municipal tiene un nuevo episodio. Después de 17 días desde su primera suspensión de licencia, la ‘franja’ volvió a ser castigada, pero en esta ocasión con mayor severidad: dos fechas del Torneo Clausura 2023. Esto se dio a conocer mediante una resolución de la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Como a lo largo de toda la presente temporada, el factor económico fue el principal problema para los ‘ediles’ y de acuerdo con el último oficio, volvieron a incumplir con los artículos 88, 89 y 91 del Reglamento de Licencias. Estos se refieren expresamente al refinanciamiento de deudas, pago oportuno de obligaciones laborales, pago y presentación de obligaciones tributarias, respectivamente.

La violación del segundo de estos puntos, provocó el castigo que pone en riesgo la participación de ‘Muni’ en la sexta y séptima jornada del segundo certamen en la Liga 1. “Aplicar al Centro Deportivo Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral (III) del acápite 1 del artículo 106.1 del Reglamento de Licencias. Esto es, suspensión de la licencia por el plazo de dos fechas del campeonato, por sexta infracción al artículo 89, debido a la reiterancia en el cumplimiento extemporáneo de sus obligaciones y bajo el apercibimiento de aplicar sanciones más drásticas si el club continúa reincidiendo en infracción al mismo artículo”, menciona parte del documento.

Los encuentros comprometidos y ya programados son frente a Asociación Deportiva Tarma (ADT) y Deportivo Garcilaso. Frente al ‘vendaval celeste’ se tenía estipulado que jueguen el martes 1 de agosto en el estadio Iván Elías Moreno desde las 15:00 horas de Perú. Con el ‘pedacito del cielo’, estaba pactado para el lunes 7 de agosto en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco desde las 15:15 horas.

Pero la punición no solo es deportiva, sino que también se le impuso una multa de seis Unidades Impositivas Tributarias (UIT) que asciende a un monto de S/. 29 mil 700 soles. Por último, se dispuso que el correctivo puede ser apelada por la entidad en un plazo de tres días calendarios, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 104 del Reglamento. El veredicto estuvo firmado por César Ramos, José Yarlequé, César Ulloa y Andrés Antezana, miembros del citado grupo de trabajo de la FPF.

Resolución en contra de Deportivo Municipal por sexta infracción al artículo 89 del Reglamento de Licencia. (FPF)

¿Habrá un segundo walk over para Municipal?

El último sábado 8 de julio, Municipal fue despojado de su licencia a menos de 48 horas de enfrentar a Carlos Mannucci y la programación de dicho evento deportivo quedó sin efecto. No obstante, no se produjo el segundo walk over para la ‘academia’, ya que se suspendió el compromiso. Pese a ello, los trujillanos -previo reclamo- fueron declarados ganadores de la contienda. Una situación similar podrían argumentar tanto ADT como Deportivo Garcilaso, pues la cancelación del cotejo no pasa por su responsabilidad.

El primer W.O. que sufrió la histórica escuadra capitalina fue en la tercera jornada del Torneo Apertura 2023, pero este no fue por falta a las normas, sino voluntario por la negativa de la FPF a que se validen las renovaciones de contratos por derechos televisivos con el Consorcio Fútbol Perú. Con dos abandonos se baja automáticamente a Liga 2.

Esto podría empeorar la situación de la ‘banda del basurero’ en la lucha por la permanencia en primera división. Actualmente, se ubican en puestos de descenso en la Tabla Acumulada. Se posicionan en el puesto 17 con 21 puntos, y ya fueron descontadas las seis unidades por falta de pago a sus trabajadores.