Carlos Mannucci fue declarado ganador del partido suspendido contra Municipal por Liga 1

Mannucci se quedó con los tres puntos del duelo pendiente por el Torneo Clausura 2023. (Mannucci/ Municipal)

El último domingo 9 de julio, Carlos A. Mannucci tenía programado el duelo ante Deportivo Municipal en el estadio Mansiche de Trujillo por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2023. El encuentro debía empezar a las 15:30 horas de Perú, pero a menos de 48 horas de la contienda se le retiró la licencia a la ‘academia’ por una jornada por incumplimientos al reglamento del campeonato, por lo que se decidió suspender el juego.

Casi dos semanas después de la resolución expedida por la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol, la institución ‘carlista’ anunció que fue declarada como ganadora de los tres puntos del partido correspondiente por Liga 1.

“¡Tres puntos para Trujillo! Familia ‘tricolor’, les contamos que se nos oficializó como ganadores del partido ante Municipal por la pasada fecha 3. Resultado esperado y justo ante hechos ajenos a nosotros, con lo que seguimos en la parte alta de la tabla”, escribieron en sus redes sociales.

Mannucci comunicó que ganó los tres puntos del juego suspendido contra Municipal. (Mannucci)

El Tribunal de Licencias confirmó en segunda instancia la suspensión de la licencia al cuadro ‘edil’, que dejó sin efecto la programación del Deportivo Municipal vs Carlos Mannucci. Por este motivo, el último 15 de julio los norteños solicitaron formalmente que se le haga acreedor de las unidades en disputa.

“Así, corresponde por reglamento declararnos ganadores a la fecha 3, y por ende otorgarnos de inmediato los tres puntos en la tabla de posiciones. Nos sorprende la innecesaria demora por parte de la liga en formular su pronunciamiento”, indicaron en dicho comunicado público.

Incluso, la Junta Directiva exigió a la FPF y la Liga Profesional de Fútbol (LFP) que se dicte el veredicto antes de disputarse la cuarta fecha del Torneo Clausura, algo que finalmente no ocurrió.

Con este resultado administrativo, el conjunto dirigido por el estratega Mario Viera escala hasta la novena casilla con seis puntos, superando a Cusco FC, Universidad César Vallejo y Asociación Deportiva Tarma. En sus otras presentaciones en el certamen venció a Atlético Grau y fue derrotado por Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal.

Mannucci y su pedido de tres puntos contra Deportivo Municipal por suspensión de licencia. (Mannucci)

Deportivo Municipal no sumó segundo walk over

La crisis económica que ataca a Deportivo Municipal a lo largo del presente año no solo provocó la salida de varios jugadores importantes en el segundo periodo de transferencias, sino que también se les restaron seis unidades en la Tabla Acumulada. No obstante, el mayor de los castigos que pudo recibir la entidad era el descenso administrativo al sumar dos walk over. El tradicional elenco capitalino ya posee uno, pero el abogado deportivo Julio García aclaró que ante una suspensión de licencia no se puede aplicar un W.O.

“No hay walk over en este caso, ya que está constituido como no presentarse a un partido programado y la suspensión de la licencia supone que no hay programación. Si no hay programación, no hay forma que haya walk over. Aquí no ocurrió un segundo W.O. y no hay forma que suceda a partir de la suspensión de la licencia”, declaró el letrado en Radio Ovación.

El primer walk over que obtuvo la ‘banda del basurero’ fue cuando decidió no salir al campo frente al mismo Carlos Mannucci, pero en el Torneo Apertura. En aquella oportunidad fue por la negativa de la Federación en aceptar que algunos clubes de primera división prolonguen sus contratos con el Consorcio Fútbol Perú, operador de GOLPERU.