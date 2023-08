Susel Paredes afirma que no sabe si congresistas apoyarán adelanto de elecciones para 2024: “Es irrelevante”

Susel Paredes habla sobre su proyecto de ley de adelanto de elecciones. RPP

La congresista Susel Paredes se mostró optimista con llegar a los plazos establecidos para lograr adelantar las elecciones generales para julio del 2024, pese a la negativa y rechazo de otros parlamentarios. En una entrevista para RPP, la legisladora de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú precisó que, según el análisis realizado por quienes presentaron dicha iniciativa, si es viable adelantar los comicios electorales.

Paredes señaló que el verdadero inconveniente lo generan aquellos legisladores que no quieren irse. “Cuando uno no quiere irse, busca todas las justificaciones posibles. El pueblo lo sabe, por eso el 80% quieren que se vayan todos”, precisó a RPP.

“No se necesitan dos legislaturas para poder adelantar las elecciones, sino cómo es que se pudo lograr esta ley que le ha permitido viajar a la presidenta de la República. Nosotros pensamos que sí se llega a esa fecha”, continuó.

En cuanto al apoyo recibido por sus colegas de otras bancadas para lograr un eventual adelanto de elecciones, la también actriz manifestó que las autoras del proyecto están actuando por convicción y sin haber sondeado quiénes están a favor o en contra. “Eso es irrelevante”, aseveró Paredes.

“Nosotras tenemos un análisis de la situación política que estamos viviendo, ya el que quiera lo apoyará a consciencia. No voy a estar preguntando a todo el mundo que quiere. Cuando lean los diarios, van a saber que aquí, cinco personas, escucharon al pueblo”, dijo.

La congresista Susel Paredes y la presidenta Dina Boluarte. (Foto: Composición Infobae)

En esa línea, precisó que el apoyo de los demás congresistas ya se verá sobre la marcha. “No todos los congresistas somos iguales, ya verá cada uno si quiere votar o no, ya verá si esta Mesa Directiva si lo quiere agendar o no, ya verá la Comisión de Constitución si lo quiere agendar o no, de repente no lo agendan”, sostuvo al mencionado medio.

Proyecto de adelanto de elecciones

Las congresistas Susel Paredes, Sigrid Bazán, Ruth Luque, Ana María Paredes y Nieves Limanche, todas de la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, presentaron un proyecto de ley que busca adelantar las elecciones generales para julio del 2024. Esta iniciativa, además, propone que el mandato de la presidenta Dina Boluarte culmine el 30 de septiembre del mencionado año.

A través de sus cuentas de Twitter (ahora X), las parlamentarias publicaron el documento del proyecto de ley N.º 5668/2023-CR, con el cual buscan retomar la iniciativa que no tuvo consenso a inicios de año en el Pleno, y que se creía olvidado por sus homólogos.

Anuncio de Sigrid Bazán sobre el proyecto de adelanto de elecciones.

“La presidenta de la República, actualmente en funciones, elegida en las Elecciones Generales de 2021, concluye su mandato el 30 de septiembre de 2024. Las y los congresistas y representantes ante el Parlamento Andino elegidos en las Elecciones Generales de 2021 culminan su representación el 28 de septiembre de 2024. No son de aplicación para ellos, por excepción, los plazos establecidos en los artículos 90 y 112 de la Constitución Política”, se lee en el texto.

Asimismo, la iniciativa propone que la mandataria convoque a elecciones generales para “el segundo domingo del mes de julio de 2024″. “De haber segunda vuelta, esta deberá realizarse el último domingo del mes de agosto de 2024, correspondiendo que el presidente electo preste juramento y asuma el cargo el 30 de septiembre de 2024″, se aprecia en el documento.

Este proyecto de ley, que también cuenta con la coautoría de Isabel Cortez, Roberto Sánchez y Hamlet Echevarría, por el momento se encuentra a la espera de que instalen la Comisión de Constitución para que sea revisada. Cabe destacar que este grupo de trabajo será presidido por la parlamentaria de Fuerza Popular, Martha Moyano.