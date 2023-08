Yarita Lizeth prepara su boda con Patric Lundeberg, su novio suizo: “Hemos superado la distancia”

Yarita Lizeth pasará a la fila de las casadas.

Yarita Lizeth ha hecho noticia por su exitoso camino musical, donde ha logrado llenar locales en Lima y provincia. Esta vez, la también conocida ‘Chinita del Amor’ ha dado de qué hablar por una feliz noticia en su ámbito personal, dará el sí tras 4 años de relación con Patric Lundeberg.

La cantante vernacular pasará a la fila de las casadas este 2023. El próximo mes contraerá nupcias con Patric Lundeberg, un ciudadano suizo del que está muy enamorada e ilusionada. Recordemos que el julio, la artista decidió presentarlo en público, durante uno de sus conciertos en Cusco.

Desde ese momento, sus seguidores están atentos a la relación, la cual pese a los años, ha sabido mantenerse en perfil bajo.

Se casará con suizo

Patric llegó a Perú no solo para ver a la cantante de 33 años, sino también para unir sus vidas en matrimonio. La intérprete de ‘Mis cuernos’ ha anunciado que los preparativos para el evento más importante de su vida ya han comenzado; y aunque no quiso entrar en mayores detalles, solo adelantó que serán dos bodas: una en Suiza y la otra en Perú.

“Ya estamos en todos los preparativos. Cuando vino a verme conversamos y decidimos dar el siguiente paso en nuestra bonita relación que ha superado la distancia”, añadió la artista puneña.

Y precisamente como una despedida de soltera, Yarita Lizeth anunció una gran sorpresa para sus fanáticos. La popular cantante brindará un show especial para sus fanáticos juntos a artistas invitados sorpresa, el próximo sábado 26 de agosto en el local Scencia de la Molina, en un espacio limitado para sus seguidores. Las entradas se pueden adquirir en Teleticket.

Yarita Lizeth se casará con su novio suizo. IG Yarita Lizeth

¿Cuándo será la boda de Yarita Lizeth?

La cantante se casará con Patric Lundeberg en septiembre. El afortunado es procedente de Suecia, de la ciudad de Malmö. La pareja se ha dejado ver en las redes sociales de forma muy esporádica, debido a que su relación de más de 4 años se ha llevado a cabo a través de las redes sociales.

Hasta el momento de la carrera de Yarita Lizeth ha sido bastante limpia, destacando como cantautora y empresaria peruana en el rubro de la música andina. Además, ha realizado giras nacionales e internacionales en países como Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador.

Concierto de Yarita Lizeth / Facebook.

Respecto al espectáculo que prepara en agosto, la cantante señaló que tendrá muchas sorpresas, pues marcará un antes y un después en su vida personal. Una de ellas, es que fue planificado para un grupo reducido de asistentes. Los organizadores han preparado además un juego de luces y sonido nunca antes visto, con lo cual la artista pretende darle un premio a sus fans con los que además ha preparado tomarse fotos y firmar autógrafos. Sobre sus amigos artistas invitados, añadió que será toda una sorpresa.

“Hemos escogido a los mejores. Siento una gran emoción porque mis compañeros se han comprometido a dejarlo todo en el escenario. Para mí es un show soñado, porque me permite tener a mi gente cerca y contar con los artistas que son muy importantes para mi carrera”, añadió la cantante, quien contó que decidió abrir su corazón como agradecimiento al público por todo lo que le ha dado desde que decidió lanzarse de cantante.

Yarita Lizeth y la vez que preocupó a sus fans

En el mes de junio, Yarita Lizeth alarmó a sus seguidores al salir con el rostro desencajado y contando que tuvo que cancelar una serie de conciertos porque estaba atravesando una crisis de depresión.

“Se me juntaron muchas cosas en realidad, problemas de salud, problemas de una presión de cumplir con todos. Todo este tiempo siempre he tratado de ser responsable con mi trabajo, pero en esta oportunidad no pude continuar, se me juntaron muchos problemas y lo principal fue mi salud”, se le escucha decir.

Yarita Lizeth Yanarico comentó que no le agradó cancelar conciertos, porque se considera una profesional. “Tuvimos que cancelar cuatro eventos con el dolor de mi corazón, me siento muy apenada porque a mí no me gusta cancelar eventos porque se hace una inversión, tiempo”, dijo muy preocupada.

Luego, de ello, la popular ‘Chinita del Amor’ expresó con la voz entrecortada que se encuentra muy deprimida y su estado emocional se encuentra en crisis y por ello no ha podido cumplir con sus compromisos.

“Me siento muy triste porque han pasado muchas cosas, estaba mal antes de mi aniversario y traté de estar bien, aun así fui a cumplir con mis shows. Pero ahora han pasado muchas cosas, muy aparte de mi salud. Decaí emocionalmente, decaí en la depresión y en mi salud”, expresó en aquel momento.