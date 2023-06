La reacción de Yarita Lizeth ante la agresión de una mujer en pleno concierto de Moquegua

Yarita Lizeth vivió un incómodo momento en su última presentación en Moquegua, una mujer sin razón aparente le lanzó agua en la cara de la cantante. Bastante sorprendida, la artista hizo un alto en su concierto y encaró a la persona que la agredió.

La cantante Yarita Lizeth preguntó por qué le había faltado el respeto si ella en ningún momento le había faltado el respeto a ella ni a nadie del recinto. “¿Dime por qué te rayas? ¿Es necesario que eches agua? Y si yo te echo agua a ti, ¿cuál sería la reacción?”, le preguntó bastante mortificada, secundada del presentador.

Al no obtener una respuesta positiva, Yarita pidió a los miembros de seguridad que retiren a la mujer, pues a la próxima podría lanzarle cerveza, y ella no quería pasar por esa situación.

“Vamos a pedir por favor a los señores, que la lleven por ese lado (señalando otro lugar), por si quiere estar aquí. Aquí nadie puede faltar el respeto a nadie. Estamos contentos y felices, aquí disfrutando de nuestras canciones. No voy a continuar hasta que la señora se retire, porque, sino, ya no me va a echar agua, sino cerveza. ¿Dónde estamos?”, preguntó.

Una vez que retiraron a la mujer, Yarita Lizeth continuó con su concierto y el público siguió disfrutando del show.

Yarita Lizeth habla del accidente que pasó en Tacna durante su show

La cantante se refirió a lo ocurrido en el concierto de Tacna, donde también participó Grupo 5. En este show, una estampida de gente rompió la puerta y entró a la fuerza, ocasionando que más de una decena de personas cayera herida.

La folclórica Yarita Lizeth se solidarizó con las víctimas e indicó que los organizadores no tomaron las medidas de seguridad del caso.

“En redes sociales he visto infinidad de comentarios y escuché que la señora Magaly (Medina) dijo en su programa que pudo pasar una desgracia y que mi empresa organizó el espectáculo, pero no es así. Nuestra productora no tuvo nada que ver, nos contrataron para tocar y fuimos con nuestro sonido, al igual que el Grupo 5, pero quienes hicieron la convocatoria no midieron el peligro y la gente ingresó corriendo. Lamento, con todo mi corazón, que hayan personas heridas”, dijo la cantante.

Al menos 11 heridos en el concierto gratuito del Grupo 5 y Yarita Lizeth, en Tacna. Video: Twitter

El grupo liderado por Christian Yaipén también se pronunció al respecto. Los músicos indicaron que ellos no son los responsables de lo ocurrido.

“Después de nuestra presentación en el aniversario del distrito Gregorio Albarracín de Tacna, donde fuimos contratados, vemos nuevamente que las noticias dejan entrever que tuvimos algo que ver con alguna desorganización o accidente ocurrido durante el evento, donde además hubo más artistas y la verdad es muy incómodo. Lamentamos que la mala organización haya causado que algunos integrantes del público terminen heridos. Nosotros nos debemos a ustedes y lo que les pueda pasar nos causa mucha preocupación. Esperamos de corazón que estén bien”, indicó Christian Yaipén a través de un video.

Elmer y Andy señalaron que no dejarán que la desinformación perjudique a la orquesta. “Como siempre, cada mensaje está dirigido con cariño a nuestro público, a los seguidores, a quienes valoran nuestro trabajo. Ustedes se merecen todo de nosotros. Muchas gracias”, concluyeron.