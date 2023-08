Ministra Hania Pérez de Cuéllar: “Se ha utilizado el Fondo Mivivienda para el lavado de activos”

Titular del Ministerio de Vivienda se pronunció sobre los ilícitos denunciados en distintos medios de comunicación. | Canal N

La titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, se refirió a la serie de denuncias que alcanzan a personas que confiaron en empresas respaldadas por el Fondo Mivivienda y alertó de presuntos ilícitos.

“Para mí que se ha utilizado el Fondo Mivivienda para hacer lavado de activos, es mi impresión. En esta era [de Sada] Goray. No tengo el monto exacto, pero es una apreciación personal. Porque uno no entra a trabajar en un fideicomiso solamente para ganar unos millones, ahí hay algo que no se termina de dilucidar”, indicó en diálogo con Canal N.

De acuerdo a las investigaciones de la Procuraduría General de la República, la corrupción en el programa, relacionada con los casos de Sada Goray y Mauricio Fernandini, generó pérdidas al Estado peruano por más de 148 millones de soles.

Personas continúan pagando cuotas, pese a que la obra está paralizada.

Como es de conocimiento público, la hoy investigada aceptó en diciembre del 2022 haber pagado millonarias coimas para favorecer a su empresa, la misma que dejó en abandono a casi 4 mil familias, de acuerdo a un reportaje del programa Cuarto Poder.

Aunque el hecho ya es bastante lamentable, lo cierto es que son varios los proyectos de Sada Goray denunciados por tener el mismo modus operandi. Este fin de semana se conoció del proyecto llamado “Las palmeras del golf”, por el cual más de mil personas continúan pagando cuotas hasta el 2030.

“Cuando se firmó el contrato nos dijeron que la casa iba a ser entregada dentro de los 18 meses y que podíamos venir a vivir aquí, pero hasta ahora nada”, detalló Elayne Flores, hija de una de las personas que confió en el proyecto de Marka Group.

“Somos más de 1.200 familias estafadas en ese proyecto de Marka Group. Algunos pagando al contado más de 10 mil soles. ¿A dónde vamos a reclamar? ¿Qué vamos a hacer?”, acotó en diálogo con Contracorriente.

Asimismo, otra de las víctimas reveló que “todas estas cosas fueron denunciadas y silenciadas”. “La señora Sada Goray venía esporádicamente y decía que ella venía a ver otros negocios, que ahí todo estaba bien, pero le demostramos lo contrario. Cuando tomamos posesión de las casas nos dimos cuenta de que ni los perros tomaban el agua, nos enfermábamos, el agua olía pestilente salían gusanos era color barro no se podía tomar”, contó.

Hay más empresas

De acuerdo al informe del dominical de Willax, al menos 10 empresas que trabajan con el Fondo MiVivienda fueron acusadas de no cumplir con lo ofrecido. Otra de las compañías es “Diversa Huallaga SAC”, la cual prometió construir 97 casas en la tercera etapa de la “Planicie de Morales”, las mismas que vendieron cada una a 100 mil soles.

Walter, uno de los afectados, dio como inicial sus ahorros y, entonces, accedió a un préstamo que lo obligaba a pagar 876 soles por 10 años. Sin embargo, solo recibió una minuta notariada que lo hace acreedor de una vivienda inexistente.

“¿Dónde está la casa? Desde el 2019 hasta ahora 2023 he venido pagando. Eso me revienta el alma y no solo conmigo. Yo quiero que, aunque sea, me den mi terreno para construir mi casa, pero que se larguen así no puede ser señorita no es justo”, declaró otra de las víctimas identificada como Piedad Pinedo.

“Tomaremos las medidas del caso”

En respuesta a esta última denuncia, la titular del Ministerio de Vivienda aseguró que están tomando cartas en el asunto. “Seguiremos tomando las medidas del caso para proteger a estas familias. Estamos con ellos buscando las soluciones del caso ofreciéndoles nuevas viviendas en caso no se pueda construir en esta zona”, expresó.