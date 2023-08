Acciopopulista Marleny Portero implica a sus colegas Ilich López y Elvis Vergara en contrataciones irregulares

Congresista Marleny Portero dio reveladoras declaraciones a la Fiscalía | América

En su declaración ante la Fiscalía de la Nación, la congresista de Acción Popular, Marleny Portero, sindicó a sus correligionarios y colegas de bancada Ilich López y Elvis Vergara, señalados como parte de ‘Los Niños’, en contrataciones irregulares en el Estado.

Según un informe de Cuarto Poder, cuando Portero intentó justificar ante el Ministerio Público la contratación de su yerno Johan Pablo Jaime Rodríguez en el Ministerio de Producción, dijo que ella no tuvo “nada que ver” y señaló a López.

“Quiero precisar que, a raíz de esta problemática, he realizado mis averiguaciones del caso y me he enterado de que, quien había pedido el CV de Johan Jaime, había sido el congresista Ilich Fredy López Ureña, luego de ello le habían llamado de Secretaría General del Ministerio de la Producción”, declaró la congresista de Acción Popular.

Aunque Jaime Rodríguez no quiso declarar al dominical, reconoció ante la Fiscalía que tuvo un encuentro con Ilich López.

“Él se presentó como el congresista Ilich López y nuevamente me preguntó respecto al paradero de la abuela de mi hija (Marleny Portero), además de preguntarme quién era yo, si estaba trabajando, dónde estaba trabajando. Le respondí que era de profesión psicólogo que en ese momento no estaba trabajando, y me pregunta si tenía experiencia en el sector público, a lo que respondí que sí había trabajado en el Ministerio del Interior, preguntándome si estaría dispuesto a que me invite a trabajar, pidiéndome mi CV. A lo que respondí que sí me gustaría trabajar en el Estado y le pase mi CV de forma virtual a su número”, indicó.

El parlamentario de Acción Popular negó haber influenciado en la designación del yerno de Portero; sin embargó, confirmó que almorzó con él en el domicilio de su correligionaria.

“Debo precisar que no conozco, no tengo ningún tipo de familiaridad, ni antes, ni durante, ni después del mencionado almuerzo con el señor Jaime Rodríguez, y que tampoco lo he recomendado, ni sugerido, para ningún tipo de cargo, ni en el sector público, ni en el privado”, afirmó López.

Elvis Vergara pedía “profesionales A1″

En su declaración ante la Fiscalía, Marleny Portero también señaló a Elvis Vergara, quien habría requerido “profesionales A1″.

“Luego de la reunión del 7 de septiembre de 2021, el congresista Elvis Hernán Vergara Mendoza me llamó a su despacho, a lo que acudí. En ese momento me preguntó si tenía un profesional A1 a quién recomendar para ser evaluado, sin precisarme para qué era, indicándome que de la presidencia de la República estaban llamando solicitando que estaban necesitando estos profesionales A1″, indicó.

“Me señaló que si tenía la propuesta del profesional idóneo que se acerque a Palacio de Gobierno, luego de ello vuelvo a mi despacho y le señalo a mi asesora Liliana Bances Farro respecto a lo que me había dicho el congresista Elvis Vergara del profesional A1″, agregó.