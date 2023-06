Alejada del Miss Perú, Lesly Reyna factura en OnlyFans y gana miles de dólares al mes

Lesly Reyna dejó de lado los certámenes de belleza para dedicarse al OnlyFans. (ATV)

Fue ‘Miss Perú Eco 2021′, la azafata del equipo rojo en ‘El Último Pasajero’ y hoy trabaja como mesera en Nueva York, Estados Unidos. Lesly Reyna sabe que sobrevivir en la ‘Gran Manzana’ no es una tarea fácil, ni mucho menos barata, por lo que ha decidido vender sus fotos y videos en la controversial plataforma OnlyFans, donde factura más de 5 mil dólares al mes.

Te puede interesar: Lesly Reyna, ex Miss Perú, inició una nueva vida y trabaja como mesera en Estados Unidos

Desde que la modelo se volvió viral por aparecer en un video de TikTok, donde hablaba sobre su vida lejos del Perú tras separarse de su novio transgénero Aleck Acaiseid; los medios han puesto el ojo nuevamente en Lesly Reyna. Recientemente, ‘Magaly TV La Firme’ entrevistó a la exreina de belleza, quien dio detalles de su nuevo trabajo.

“Lo que no ven en mi Instagram y en mis redes, esto es más exclusivo para mis fans. Y si puedo generar ingresos de esto, no lo voy a desaprovechar. No tengo por qué ocultarlo. Siento que es una manera inteligente de capitalizar la llegada que tienes en las personas”, mencionó la modelo peruana.

Lesly Reyna cuenta con más de 115 mil seguidores en Instagram. donde comparte imágenes de su nueva vida en EE.UU. Instagram/@leslyreynas

Lesly Reyna reveló también que gana cerca de 3 mil a 5 mil dólares, un aproximado de 18 mil soles al mes, en OnlyFans. En la plataforma de contenido para adultos, la ex Miss Perú Eco ha subido 34 fotos y 3 videos, donde aparece desnuda posando frente al lente de su celular.

Te puede interesar: Camila Escribens, la Miss Perú que lleva una vida de lujos, responde a sus detractores: “Yo pago mis viajes”

“Cada mujer es libre de decidir si hacerlo o no, de capitalizar su fama o atención. A mí me independiza como mujer y siento que esto me empodera. La gente que sabe, lo quiere hacer y tiene objetivos, adelante”, aconsejó Lesly Reyna.

Lesly Reyna formó parte del Top 20 del 'Miss Perú 2019', en representación de Lima Metropolitana. Instagram/@leslyreynas

¿Cuánto cuesta el OnlyFans de Lesly Reyna?

La suscripción mensual al OnlyFans de Lesly Reyna cuesta 24 dólares mientras que el paquete de tres meses está 67 dólares.

Te puede interesar: Melissa Paredes y su fulminante mensaje tras hablar de la situación de Rodrigo Cuba y Ale Venturo: “Cero piedad”

“Bienvenido a mi mundo de pasión y sensualidad, déjame llevarte en un viaje que nunca olvidarás. Puede que tenga una sonrisa dulce, pero no te dejes engañar. Soy cualquier cosa menos inocente”, dice la carta de presentación de la modelo.

Lesly Reyna se alejó del glamour del Miss Perú y ahora trabaja en OnlyFans.

Magaly Medina: “Lesly está ganándose la vida”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ resaltó que Lesly Reyna ha hecho de todo para generar dinero en Estados Unidos. Además de vender sus fotos y videos en OnlyFans, trabaja de día como mesera en una conocida pastelería francesa. También ha laborado como anfitriona y modelo.

“Hace año y medio se fue a radicar a los Estados Unidos. Hace su OnlyFans porque, definitivamente, vivir en Estados Unidos no es fácil. Tienes que ingeniártelas y trabajar duro, por eso no entiendo cómo hay otras personas que viven allá sin un oficio. Por lo menos, esta chica tiene un OnlyFans y trabaja como mesera. Se está ganando la vida mientras que otras se dan la gran vida y nadie sabe cuál es su ingreso”, sostuvo.

Lesly Reyna, ex Miss Perú, inició una nueva vida y trabaja como mesera en Estados Unidos. Instagram.

Magaly Medina no descartó que Lesly Reyna le siga los pasos a Xoana González, modelo argentina que empezó subiendo contenido erótico y que ahora se dedica a la pornografía en OnlyFans junto a su novio. “Cuanto más te desnudas y más cosas eróticas, incluso pornográficas, más cobras y más ganas”, indicó la ‘Urraca’ en su programa, este miércoles 14 de junio.

Cabe resaltar que, según contó la misma Lesly Reyna, ella viajó a Estados Unidos con su familia, menos su padre quien está recluido en el penal de Lurigancho, para empezar desde cero. “Estoy aquí porque mi mamá se mudó aquí al igual que mis hermanos y solo quiero probar nuevas aventuras. Ahora soy mesera, estoy tratando de ser exitosa y de hacer mis sueños realidad”, mencionó la modelo.