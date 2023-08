Pelo Madueño, los secretos de su álbum más íntimo, su alejamiento de la TV y por qué rechazó estar en ‘Pataclaun’

Apocalipsex es el nuevo álbum de Pelo Madueño tras cuatro años de silencio discográfico.

Aunque Jorge Enrique Madueño Vizurraga —más conocido como ‘Pelo’ Madueño—, estrenó dos nuevas canciones después de cuatro años de haber lanzado su último álbum, llamado XXX; el intérprete afirma que jamás dejó de crear música en todo este tiempo. “No es que regrese porque yo nunca me fui”, asegura el compositor peruano, quien vive desde el 2000 en España, desarrollando su carrera como solista.

Ahora que está de paso por el Perú, donde formó parte de importantes bandas como Narcosis, Eructo Maldonado y La Liga Por el Sueño, ‘Pelo’ Madueño está listo para dar a conocer el trabajo musical más sincero que ha grabado en su carrera. Se trata de Apocalipsex, cuyas dos primeros temas, Fronterizo y Rehabilitado, ya pueden ser escuchados por sus fanáticos.

El músico 'Pelo' Madueño regresa a escena con un nuevo álbum, “Apocalipsex”. Tomado de Facebook/@pelomusic

“Lanzar este material para mí es emocionante, le da sentido a mi trabajo. Es una mezcla de emociones, logros y satisfacción. En estas dos primeras canciones, sí he encontrado un equilibrio bastante bueno, que representa muy bien lo que trae, finalmente, los 14 temas del álbum. La gente lo está recibiendo con mucho cariño, estoy recibiendo comentarios de todo tipo”, nos dice el cantante nacional.

Sus inicios y la influencia de su padre, Jorge Madueño

En el mundo de la música, hay artistas cuyas raíces son alimentadas por legados familiares; y ese es el caso de ‘Pelo’ Madueño, quien dese pequeño supo que su vida estaría marcada por acordes, letras y emociones. No por nada inició su carrera a los 16 años con la banda de rock subterráneo Narcosis, integrada por Wicho García y Fernando ‘Cachorro’ Vial.

En 1984, surgió una de las bandas más importantes del rock subterráneo, Narcosis. Tomado de Twitter/@RadioNacionalFM

Y es que el intérprete de Fronterizo es hijo de Jorge Madueño, reconocido compositor peruano.

En los rincones de su memoria, ‘Pelo’ Madueño recuerda: “Conocí la música a través de los boleros, los valses, Chabuca Granda y, sobre todo, de los trabajos de mis padres, de canciones trabajadas con poesía. De todo aquello que rodeó un poco la infancia de mis hermanos, de mi familia. Crecimos a esa vibración de la vida musical de mi padre, y eso es algo que siempre ha estado presente en mí”.

‘Pelo’ Madueño junto a su padre. El compositor lo saludó por el Día del Padre, sin saber que sería el último. Tomado de Facebook/@pelomusic

Poco después de esta entrevista, Jorge Madueño falleció a los 80 años. Así lo anunció uno de sus hijos Augusto Madueño en redes sociales. “Mi padre nos dejó esta mañana”, escribió el 31 de julio.

‘Pelo’ Madueño se despidió de quien fue su gran inspiración artística con un sensible mensaje:

“Viajes repentinos, viajes no programados. Viajes por destino, por amor, por duelos, por honor. Viajes y canciones, viajes de lecciones. Viajes a la Lima de Chabuca y también a la de mi padre Jorge. Maestro de muchos, amigo de tantos, padre de algunos… como yo. Gracias por todo padre, por el amor, la pasión, la integridad de este oficio, el talento y el genio que se queda en tus hijos. Y también en tus alumnos que te llevan en un lugar muy especial. Fuiste único y te honramos. Me quedo aquí sonándote”.

Su música, sus reglas

Único como ninguno, ‘Pelo’ Madueño se ha caracterizado por seguir su propio instinto musical. Prueba de ello es Fronterizo, su más reciente tema. Pocos saben que la canción nació hace más de 10 años; sin embargo, recién sale a la luz por decisión del compositor nacional, quien deseaba “explorar” diferentes vertientes hasta encontrarse “a sí mismo”.

“En todo este tiempo (desde que lanzó su último álbum, en el 2019), he estado experimentando mucho en el estudio. Encontré un nuevo espacio para mí, expresivo, que no había encontrado años atrás. Me siento bien con el álbum porque, por primera vez, hay algo real, propio a nivel artístico. Así son los vinos de reserva, se hacen esperar. Son tiempos de maduración. En mi caso, me tomó mucho tiempo. Tenía que descubrirme, colocarme en una nueva aventura”, reflexionó.

Sobre el álbum Apocalipsex, que se estrenará en setiembre de este año, el peruano lo define como un trabajo donde sus seguidores encontrarán “canciones con raíces latinoamericanas y temas de un cantautor abierto, rajado y desnudo, cuyas letras quizás conectes con su mente o espiritualidad, irónicas, de mucho desamor y búsqueda”.

Después de cuatro años de silencio discográfico, 'Pelo' Madueño trae dos sencillos que sorprenden no sólo por su versatilidad. Tomado de Facebook/@pelomusic

Por otro lado, ‘Pelo’ Madueño es consciente que, con el lanzamiento de nuevo disco y su retorno al Perú, los reflectores estarán nuevamente sobre su persona. Pero él ha decidido que no permitirá que su vida privada sea expuesta en TV, ni en cualquier otro medio masivo; una táctica a la que recurren muchos cantantes, ya sean nacionales o internacionales, cuando se trata de promocionar su música.

“Es una industria y funciona así. Yo sé que al negarme a eso he pagado el precio, pero soy muy consciente de lo que estoy haciendo porque es una decisión personal que tiene que ver con aquello que me mueve, que me toca, con aquello que me hace sentir bien. Y el mundo mediático no me hace sentir bien, ni personal ni profesionalmente, es muy cutre, es muy cutre todo, entonces no lo he necesitado. He podido sobrevivir con mis reglas y ahora pienso seguir haciéndolo más que nunca”, sostuvo.

'Pelo' Madueño es una de las voces más representativas del rock peruano, tanto como solista y como integrante de la recordada banda La Liga del Sueño. Tomado de Facebook/@pelomusic. Créditos a Domingo Giribaldi del Mar.

‘Pelo’ Madueño, una de las primeras narices ‘rojas’

Más allá de su faceta como cantante, los seguidores de Pataclaun aún recuerdan la participación de ‘Pelo’ Madueño sobre las tablas, cuando el primer elenco estaba conformado por Katia Condos, Wendy Ramos, Tato Ventocilla, Pipo Gallo, Rocío Otoya y Sybila Moreno. Sobre este paso por el teatro, el músico señala:

“Fue enriquecedor al mil por ciento, el teatro es un complemento de la música increíble, un complemento natural. A mí el teatro me dio mucho, aprendí y crecí mucho con el arte. Claro que al inicio no lo sientes porque eres chibolo, y Pataclaun era un grupo de teatro exitoso y vertiginoso, rompedor, distinto. Además, me conectó luego con otras cosas, como hacer teatro dramático y películas. Soy muy afortunado por haber tenido esa experiencia”.

Por otro lado, Madueño revela que, aunque no formó parte de la serie de comedia emitida por Frecuencia Latina, se despidió de su nariz ‘roja’ escribiendo la canción Tres Fantasmas, la misma que sirvió como tema de introducción de Pataclaun en la primera temporada.

‘Pelo’ Madueño compartió una tierna fotografía con sus excompañeros de Pataclaun. Tomado de Facebook/@pelomusic

“Ya no tengo vergüenza de decirlo, sí escribí esa canción (risas). He escrito un montón de canciones que nadie sabe, algunas las cuento y otras no. Pero en esta en particular, el modo de cantar no tiene nada que ver con lo que he hecho en mis discos, un músico siempre está cuidando de sus sonidos y su estilo. Esta canción la hice cuando el grupo se fue a la tele, me hablaron de la historia de los fantasmas y la creé. La grabación es bastante casera, ni me acuerdo dónde lo grabé”.

Sobre por qué no llegó a la TV al lado de sus compañeros, indicó: “Yo ya estaba un poco de salida del teatro. Recuerdo que por esos tiempos, Pataclaun chocaba un poco con mi carrera musical. Como era un grupo de teatro exitoso, no parábamos de montar espectáculos uno tras otro. Cuando llegó la propuesta de la tele, yo ya no estaba. Pero aún tenemos una amistad y una fuerte unión”.