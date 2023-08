Magaly Medina arremete contra Metiche por difundir rumores de infidelidad de Domínguez: “Pasó el roche de rectificarse”

Magaly Medina critica a Kurt Villavicencio por declaraciones de sobre presunta infidelidad de Christian Domínguez | Magaly TV La Firme

Fuertes declaraciones. La periodista Magaly Medina ‘jaló las orejas’ al conductor de ‘Préndete’, Kurt Villavicencio, el popular ‘Metiche’ por afirmar que el cantante de cumbia Christian Domínguez le sería infiel a su actual pareja y madre de su segunda hija, Pamela Franco. Según la figura de ATV calificó como un ‘error gravísimo’ el haber afirmado una presunta deslealtad del cumbiambero y no dudó en criticarlo.

Como se recuerda, el comunicador salió a rectificarse en su programa que comparte con Karla Tarazona y mencionó que sus palabras fueron malentendidas por la prensa y que en vista de que muchos medios lo han contactado para dar su versión, él prefiere aclararlo antes que la situación sea insostenible. Eso sí, Kurt advirtió que para él, el cantante no habría cambiado.

“El día de ayer toda la prensa me llamó a preguntarme, diciendo que yo había asegurado que Christian Domínguez ya engañaba a Pamela Franco, me rectifico en eso. Yo lo que he querido decir es que los programas de espectáculos en Perú deberían seguir a Christian Domínguez para confirmar si la engaña o no, porque yo no creo que haya cambiado”, dijo el comunicador en el programa ‘Préndete’.

Kurt Villavicencio no teme a carta notarial de Christian Domínguez. (Panamericana TV)

Magaly Medina no dudó en criticar a Kurt Villavicencio

Ante ello, Magaly Medina criticó a Kurt Villavicencio y sostuvo que fue un gran error como periodista, ya que ningún comunicador puede decir o afirmar algo “que no le compete”. La comunicadora resaltó las frases que el conductor de Panamericana Televisión utilizó para referirse a la presunta infidelidad del cantante e incluso mostró las caras que hacía Karla Tarazona, expareja de Christian Domínguez.“Afirmó que ya había sacado los pies del plato”.

“Sí, claro, él hablaba y Karla no es que le celebraba, Karla Tarazona, pero miren ustedes, son expresiones que tiene que se tapaba la cara, era como yo no sé, en realidad que querían decir esos gestos, no sé si lo celebraba o si ella fue la que dio la información para que este chico Kurt Villavicencio hablara”, dijo en un inicio la popular ‘Urraca’, mirando como se expresaba el comunicador y su compañera.

“Porque él es un ‘chismosito’ él digamos nunca, nadie lo ha tomado en cuenta, su opinión no es tomada en cuenta, entonces hay gente que cree que es inimputable en la televisión, que puede decir todo tipo de barbaridades porque nadie les hace caso, no rebota nadie los enjuicia, nadie les manda siquiera una carta notarial”, argumentó la figura de ATV.

“Pero en este caso, yo creo que sí se excedió, nadie puede atribuir a ti un hecho que además no le consta y no tienes pruebas, cuando un periodista tiene primero tener las pruebas en mano para afirmar semejante cosa como eso, pero a veces la gente se emociona en programitas chiquitos que nadie los ve y le dice ‘vamos a hacerlo’ porque a veces pueden escuchar rumores ‘él trabaja con Karla Tarazona, qué es la ex pareja de Cristian y que de repente quizás quién sabe ha podido contarle algún chisme algo que escuchó o no escuchó o una conversación que sacaron entre ellos’, pero eso no, no puedes decirlo al aire en un programa de televisión porque sí es difamatorio, si tú muestras pruebas algo tienes que hacer y yo no defiendo a Christian Domínguez porque no es santo de mi devoción”, finalizó.