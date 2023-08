Rodrigo González y Gigi sospechan que Karla Tarazona está detrás de rumores de supuesta infidelidad de Christian Domínguez

Los conductores de 'Amor y Fuego' Gigi Mitre y Rodrigo González sospechan que Karla Tarazona le habría dado la información de la presunta infidelidad de Christian Domínguez a Metiche. (Fuente: Amor y Fuego)

Arde Troya. En la última edición de Amor y Fuego del 1 de julio, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre iniciaron su programa comentando sobre la nueva polémica que azota chollywood y es sobre la presunta infidelidad que habría cometido el cantante Christian Domínguez contra la madre de su hija, Pamela Franco.

Te puede interesar: “No tengo ninguna prueba”: La rectificación de ‘Metiche’ por supuesta infidelidad de Christian Domínguez a Pamela Franco

Recordemos que, el popular ‘Metiche’ dejó entrever una presunta traición del cumbiambero en su programa ‘Préndete’ junto a su compañera Karla Tarazona e incitó a los programas de espectáculos que siguieran de cerca los pasos del artista. “Yo no entiendo por qué las cámaras no lo ampayan (...) Están yendo por los lugares equivocados, síganlo, yo no más les digo, porque este ya sacó los pies del plato, hace rato”, fueron las palabras del periodista.

Ante ello, las figuras de Willax televisión no dudaron en opinar que conocen bien al famoso Kurt Villavicencio y que le atribuyen un alto nivel de criterio, por lo que creen que él no habría mencionado del tema si no estuviera informado sobre ello. Es por eso que, sospechan que en esta información, Tarazona estaría detrás de los rumores de supuesta infidelidad.

Rodrigo González y Gigi Mitre dejan entrever que Karla Tarazona tendría que ver con el comentario de infidelidad de Kurt Villavicencio. (Composición: Infobae)

Primero inició Gigi dando su punto de vista. “Como viene del compañero de Karla Tarazona, por eso es que la gente (incluyéndome) lo tomaron como wow, ¿será verdad, es en serio?”, dijo en un inicio Mitre, comentando junto a su compañero. Por su parte, Rodríguez intercedió. “Sí, pero ese silencio también te hace cómplice”, acotó el conductor sobre la falta de comentario de Karla al respecto.

Te puede interesar: Pamela Franco asegura que “se muerde la lengua” por contestar a Metiche y a los que critican su relación con Christian Domínguez

“Aparte, Karla y Kurt son amigos, y han tenido que hablar ese tema detrás de cámaras. Me queda claro que Kurt no tiene pruebas, pero ya se rectificó, pero igual entiendo la molestia de Pamela, que si no es verdad porque Domínguez ya debe estar acostumbrado a que salga cosas y que la gente comente con los antecedentes de Christian. Creo que yo soy de las pocas que le tienen fe, ya pasó los 3 años y al parecer habría cambiado como tal. Ojalá que se mantenga así”, agregó la conductora de ‘Amor y Fuego’.

En esa misma línea, Gigi espera que Christian evite demandar al comunicador, pues este ya se rectificó y afirmó no tener pruebas. ”Ahora ha dicho que quiere demandar, pero si te está rectificando y está claro. No sé si amerite una demanda o algo creo. Yo pienso que es de dónde viene el chisme, porque si viniera de otro lado no hubiese reaccionado así Christian”, sostuvo.

Karla Tarazona se refirió a las últimas declaraciones de su compañero Kurt Villavicencio.

“¿Por qué crees que el ‘Metiche’ se ha soltado con algo así”, consultó la comunicadora a su compañero de conducción. La respuesta no se hizo esperar por parte de Rodrigo. “Porque Karla le ha tenido que decir algo”, aseveró el comunicador. “No sé si Karla, pero tú me preguntas y yo lo digo encima al Kurt lo ha tirado a la piscina sin agua, perdón con agua, pero se ha querido tirar con ella a la piscina, pero se ha quedado como él y ella se ha limpiado”, acotó.

Te puede interesar: ‘Metiche’ se burla de Christian Domínguez por posible demanda después de acusarlo de infiel: “Acá lo espero”

Finalmente, Gigi Mitre considera que Kurt y Karla saben de algo, pero no lo dicen por falta de pruebas. Eso sí, la conductora advierte que seguro en los próximos días saldría algo. “Yo creo que hay algo más, pero ya nos enteraremos, por el momento el ‘Metiche’ se disculpó”, mencionó la conductora de ‘Amor y Fuego’ junto a su compañero Rodrigo González.