Nancy Tolentino se pronuncia por caso ‘Emprendedor ponte las pilas’ y pide a los padres no exponer a sus hijos

Nancy Tolentino, ministra de la Mujer, se pronunció sobre el caso del programa televisivo ‘Emprendedor, ponte las pilas’, el cual hace unos días compartió un contenido en el que se ve a niñas desfilando con ropa interior para promocionar la marca de un producto.

Te puede interesar: ‘Emprendedor Ponte Las Pilas’ recibe duras críticas por hacer desfilar a niñas en “lencería”

De inmediato, este contenido generó rechazo en las redes sociales por la exhibición de las menores ante las cámaras de televisión. La ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, también se unió a este rechazo y realizó un llamado especial a los padres de familia para que no expongan a sus hijos a situaciones mediáticas que puedan comprometer su dignidad.

Además, hizo un llamado a los medios de comunicación para que se respete la ley de radio y televisión. “Hemos tomado conocimiento de un caso en el que se ha vulnerado el derecho de unas niñas al exponerlas en ropa interior. Nos hemos pronunciado e invocamos a todos los medios de prensa para que podamos respetar la Ley de Radio y Televisión; cumplamos con el principio de proteger de forma integral a nuestros menores”, señaló.

Te puede interesar: Ministerio de la Mujer exige a la Sociedad Peruana de Radio y Televisión sancionar al programa ‘Emprendedor Ponte Las Pilas’

Subrayó que la protección de los menores no solo es un mandato de los funcionarios públicos, sino de todos los niveles del gobierno y de la sociedad en su conjunto, incluidos los padres y madres con niños, niñas y adolescentes. “Ellos son sujetos de derecho, tenemos que garantizar sus derechos”.

“Estamos trabajando con las familias en esta nueva estrategia que este Gobierno ha aprobado, que es ‘Familias libres, igualitarias, libres de violencia, de maltrato’, para que llevemos herramientas para que los padres y madres críen sin violencia y puedan mostrar una relación igualitaria desde temprana edad”.

Te puede interesar: Conductores de ‘Emprendedor Ponte Las Pilas’ enfrentan duras críticas por controversial desfile

“Esto garantizará servicios complementarios e integrales y brindaremos servicios a la población que más lo requiere: niñas, niños, adultos y adultos mayores que tengan alguna discapacidad”, concluyó.

El Ministerio de la Mujer también se pronunció a través de un comunicado sobre el caso de este programa de América Televisión, que ha generado críticas por la exhibición de menores. “Instamos a los medios de comunicación a cumplir con la ley 28278 de Radio y Televisión y la Convención sobre los derechos del niño, que los obligan a prestar el servicio de radiodifusión conforme al principio de protección y formación integral de las niñas, niños y adolescentes”, dice el comunicado del MIMP.

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció que ha solicitado a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú que inicie acciones legales que les competen contra el citado medio (América Televisión), en el marco de los principios que establecen la autorregulación de los medios.

“Exhortamos a América Televisión a adoptar las acciones que como titulares del servicio de radiodifusión les competen, a fin de evitar situaciones que puedan generar perjuicios a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes”, indica el MTC.

También se pronunció al respecto y pidió disculpas la conductora de televisión, Tula Rodríguez. Ella explicó que no estuvo presente durante la emisión de ese programa, pero lamenta lo sucedido.

“Bueno, sé que todos están esperando que me pronuncie ante el grave error cometido en el programa en el que he pertenecido ‘Emprendedor, ponte las pilas’. El programa tenía como propósito apoyar a todos los emprendedores del Perú. Sin embargo, no puedo ser ajena ante esta situación tan penosa. El día que se grabó ese programa, yo no estuve porque me fui de vacaciones y viajé fuera del país con mi hija”, fueron sus palabras iniciales.