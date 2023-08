Pamela Franco asegura que “se muerde la lengua” por contestar a Metiche y a los que critican su relación con Christian Domínguez

Pamela Franco prefiere no decir nada sobre 'Metiche' y sus detractores que critican su relación con Christian Domínguez. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. La cantante de cumbia Pamela Franco fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para ser consultada por la supuesta infidelidad de su pareja Christian Domínguez, que habría dejado entrever el conductor de ‘Préndete’, Kurt Villavicencio. Como se recuerda, el comunicador en la piel de ‘Metiche’ insinuó que el cumbiambero estaría engañando a la madre de su hija.

“Yo no entiendo por qué las cámaras no lo ampayan (...) Están yendo por los lugares equivocados, síganlo, yo no más les digo, porque este ya sacó los pies del plato, hace rato”, fueron las palabras del periodista, incitando a programas de Magaly Medina y ‘Peluchín’ a seguir al intérprete de Tic, Tic Tac. Como era de esperarse, esto trajo cola y se levantó un debate.

Ante ello, Pamela advirtió que evita responderle al comunicador y a sus detractores, pues desde que inició su relación con Christian siempre lo han relacionado con infidelidad. Sin embargo, esta vez prefiere hacer ‘mutis‘, muy a diferencia de Domínguez que comenzará un proceso legal contra Kurt, eso sí, Franco advierte que la persona que tenga alguna prueba lo demuestre.

Pamela Franco tuvo peculiar reacción cuando le preguntaron sobre la supuesta infidelidad de Christian Domínguez.

“Ahí, si es que eso pasa, ya se enterarán”, dijo en un inicio Pamela Franco para las cámaras de Amor y Fuego sobre una posible demanda al popular ‘Metiche’. Según la cantante, ahora prefiere mantener la cordura, pese a su forma de ser, pues lo hace porque se debe a su público.

“He dicho cuando yo digo que tengo un genio temperamental y cuando me molesta tengo una reacción y obviamente uno que está en este medio tiene que estar entre la espada y la pared, entre lo que quiere hacer y lo que se debe hacer, porque muchas veces hay que contenerse”, aseveró la cumbiambera para el reportero de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Hay muchas personas que nos ven y bueno si yo hiciera algo a la que la primera que van a juzgar es a mí. Por eso prefiero respirar tranquila, aparte esos son momentos no llenan mi vida”, fue lo dicho por Pamela a la salida de su entrevista para América Hoy.

Por otro lado, Pamela ha generado una serie de dudas frente a todo lo mencionado, ya que ha afirmado tener acceso a fuentes que le permiten conocer escándalos antes de que sean difundidos en los medios: “Honestamente, prefiero mantener en reserva la información que pueda tener”, sostuvo la cumbiambera.

Christian Domínguez anuncia demanda legal contra ‘Metiche’.

Fuerte y claro. El conductor de América Hoy, Christian Domínguez, reveló que iniciará un proceso legal contra Kurt Villavicencio por haber insinuado una presunta infidelidad contra su actual pareja Pamela Franco. El cantante advirtió estar acostumbrado a que hablen de él, pero ya está cansado de la situación. Ante ello, ha decidido tomar medidas legales contra el conductor de ‘Préndete‘ y compañero de conducción de Karla Tarazona.

“Yo me río, trato de vacilarme, pero de que me revienta, me recontra revienta, yo voy a tomar cartas en el asunto por más que se haya rectificado. Eso ha sido una noticia de martes y el día miércoles ya estaba rectificado todo. Eso no es así de simple”, dijo en un inicio el artista nacional en su programa ‘América Hoy’.

Según el conductor, aseveró que no puede ser posible que alguien lance semejante rumor, sin tener prueba alguna. “No es posible que alguien hable lo que le dé la gana y al día siguiente se rectifica y se acabó el asunto, no es así”, acotó. Vale indicar que, el popular ‘Metiche’ ya se rectificó sobre lo dicho.

“El día de ayer toda la prensa me llamó a preguntarme, diciendo que yo había asegurado que Christian Domínguez ya engañaba a Pamela Franco, me rectifico en eso. Yo lo que he querido decir es que los programas de espectáculos en Perú deberían seguir a Christian Domínguez para confirmar si la engaña o no, porque yo no creo que haya cambiado”, dijo el comunicador en el programa ‘Préndete’.