Brenner Marlos se lesionó y será baja en Sporting Cristal: los discretos números de sus posibles reemplazantes

Brenner Marlos se perderá al menos cuatro partidos del Torneo Clausura 2023. (Liga 1)

La goleada de 5-0 a Sporting Cristal sobre Binacional por la sexta fecha del Torneo Clausura no solo confirmó el buen momento del cuadro dirigido por el brasileño Tiago Nunes, pues lo mantuvo en la punta del certamen con 14 puntos. No obstante, también ocasionó un problema que durará algunas semanas.

A los 54 minutos del compromiso con el ‘poderoso de Juliaca’, el delantero Brenner Marlos tuvo que ser reemplazado por Irven Ávila debido a una lesión. Tras las evaluaciones respectivas y algunos días después, se conoció que aquella dolencia que le impidió seguir en el terreno de juego del estadio Alberto Gallardo frente al ‘Bi’, lo alejaría de las canchas por un tiempo aproximado de tres semanas.

Este lapso de tiempo haría que se pierda, como mínimo, las próximas cuatro fechas de la competición, en la que los rimenses deberán enfrentar a Asociación Deportiva Tarma, Deportivo Garcilaso, Atlético Grau y Deportivo Municipal.

Esta baja es de suma importancia para los ‘bajopontinos’, ya que el artillero ‘garoto’ es el máximo goleador del plantel en lo que va de temporada con 13 anotaciones, 11 por Liga 1 y las dos restantes por Copa Libertadores, y con ello saca una considerable distancia con quienes comparte posición dentro del campo de juego. Sin embargo, uno de ellos deberá reemplazarlo en los siguientes encuentros y a continuación repasaremos los candidatos a suplir a la figura ‘cervecera’.

Brenner Marlos tiene 13 goles en su temporada de estreno con los 'bajopontinos'. (Diego Miranda)

Los candidatos a reemplazar a Brenner Marlos

El sustituto natural de Brenner Marlos tendría que ser, al igual que contra los juliaqueños, el ‘Cholito’ Irven Ávila, que pese a ser el quinto goleador histórico de la institución con 123, no ha tenido el mejor semestre con Sporting Cristal. El atacante acumula 25 presentaciones en la vigente campaña, siendo inicialista en solamente siente ocasiones, alcanzando 852 minutos en campo. Lleva cuatro conquistas este 2023 y le basta para ocupar, junto a Washington Corozo, el quinto puesto de la tabla de goleo.

El otro delantero centro que anotó con la ‘fuerza vencedora’ este año es Diego Otoya. El juvenil se incorporó a las filas de la entidad proveniente de las bases formativas del San Jose Earthquakes del fútbol estadounidense. Su estreno en primera fue con esta camiseta y en su segundo partido consiguió marcar. Fue en la victoria 2-0 con Academia Cantolao por el Torneo Apertura, sellando el resultado. Desde entonces volvió a entrar como sustituto en los cuatro encuentros posteriores al jugado con el ‘delfín’, pero no volvió a convertir. En el Clausura no ha conseguido saltar a la cancha y no fue convocado en tres ocasiones.

Irven Ávila tiene cuatro anotaciones con Sporting Cristal en 2023.

En el mismo juego que el ‘garoto’ salió lesionado, Percy Liza se reestrenaba con su equipo cantera y sumó 22 minutos en el campo. Desde que retornó de su cesión en el Marítimo de la liga portuguesa no había sido considerado, ya que se venía recuperando de una lesión en la rodilla. No convierte con el Sporting desde agosto de 2022, cuando infló las redes de Universidad San Martín.

En este repaso no incluimos a los polivalentes extremos Alejandro Hohberg, Washington Corozo o Joao Grimaldo, pues pese a su superior rendimiento a lo largo del curso, se desempeñan normalmente por las bandas, más no en el centro del ataque. Adrián Ugarriza tampoco figura, pues sigue de baja indeterminada tras una operación de rodilla.