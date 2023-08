Sporting Cristal y las opciones que tiene para reemplazar al lesionado Brenner Marlos

Las opciones de Sporting Crital en la delantera tras lesión de Brenner Marlos.

Un video causó mucha preocupación en los hinchas de Sporting Cristal, pues se veía a Brenner Marlos cojeando y apoyado de un compañero en su salida del estadio Alberto Gallardo después de la goleada ‘celeste’ por 5-0 a Deportivo Binacional por la fecha 6 del Torneo Clausura. El delantero tuvo que ser cambiado en el minuto 54 debido a un dolor a la pierna y en su reemplazo ingresó Irven Ávila. Todavía no hay parte médico oficial, pero se presume que tendrá tres semanas fuera de las canchas.

Tiago Nunes se pronunció sobre la dolencia del brasileño, y aseguró que se le realizará una resonancia para saber la gravedad. “Algunos jugadores están sintiendo un poco más la secuencia de partidos. Brenner es uno de ellos, tuvo una dolencia en su pantorrilla, no hay una evaluación inmediata, va a pasar por una resonancia para tener más claro todo lo que ha tenido”.

Es decir, el ‘9′ sería baja frente ADT en Tarma, Deportivo Garcilaso de local, Atlético Grau en Piura, y tal vez Deportivo Municipal en casa. Esto hará que el técnico tenga que replantear con su equipo, y ver las opciones que tiene para reemplazar a su goleador. Tiene a Irven Ávila, Percy Liza y el juvenil Diego Otoya.

Irven Ávila

El ‘Cholito’ es el reemplazante natural de Brenner Marlos, suele ser el recambio fijo que hace Tiago Nunes para potenciar el ataque de Sporting Cristal. El delantero peruano tiene 16 partidos en la Liga 1, de los cuales jugó 8 como titular y anotó un gol ante Atlético Grau. En la Copa Libertadores participó de 8 encuentros y marcó tres dianas: doblete a Nacional y uno a Huracán. Y en la Sudamericana, estuvo en los dos encuentros contra Emelec como suplente.

Irven Ávila tiene un gran ritmo futbolístico a pesar de haber sufrido una terrible luxación de codo izquierdo en marzo. Casi un mes le costó superar dolencia que lo alejó de las canchas, pero ahora es pieza clave en el equipo ‘cervecero’, y ahora lo necesitarán más que nunca luego de ausencia del brasileño.

Irven Ávila tiene nueve temporadas en Sporting Cristal.

Percy Liza

El encuentro contra Deportivo Binacional marcó el retorno del atacante a Sporting Cristal después de once meses desde que fue cedido como préstamo al Marítimo de la primera división de Portugal. Percy Liza ingresó a los 68 minutos en reemplazo de Alejandro Hohberg y sumó minutos que serán vitales para lo que se viene en la Liga 1 porque se suma una opción más en el ataque ‘celeste’.

El canterano ‘cervecero’ recién pudo debutar la fecha pasada debido a que superó una lesión en la rodilla, y ahora está apto para ser tomado en cuenta por Tiago Nunes, y de hecho lo hará porque la baja de Brenner Marlos le dará más protagonismo. Cristal se está jugando su pase a la final de campeonato nacional, y no podrá ceder puntos para seguir en la punta del Torneo Clausura.

“(Volver) Me deja una sensación muy buena. Tengo el apoyo de mis compañeros, que me han ayudado muchísimo en este tiempo de recuperación. Estoy contento de volver y ayudarlos. Hay que salir campeones a fin de año. La verdad que estoy con un poco de molestias, igual nunca voy a llegar a no tener nada de dolor, pero hay que intentarlo poco a poco para ir aportando al equipo”, declaró después de su retorno a La Florida.

Después de 11 meses lejos de tienda rimense, la 'Figura' volvió a jugar con su club cantera en la sexta fecha del Torneo Clausura 2023. (Entre Bolas)

Diego Otoya

Otra alternativa que tendrá Tiago Nunes en el ataque de Sporting Cristal es el juvenil de 18 años, quien ya tuve minutos en la temporada: jugó seis encuentros y anotó un gol a Academia Cantolao. Se conoció que está recuperándose de una lesión, pero eso no fue confirmada. Fue tomado en cuenta en cinco choques de la Copa Libertadores.

Diego Otoya firmó su renovación hasta el 2025 en enero de este año. El jugador cuenta con experiencia pese a su corta edad, disputando la MLS Next Pro con la reserva del San Jose Earthquakes.