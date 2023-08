Rutas de Lima anuncia acciones legales contra regidores de la MML que apoyen actos contra la concesionaria

Empresa se mostró en contra de lo expresado por el alcalde de Lima.| Andina

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, le dio un plazo hasta el 29 de julio para que la empresa Rutas de Lima, encargada del cobro de los peajes, siga funcionando en la capital. Sin embargo, la empresa continúa cobrando altos montos, por lo que algunos vecinos anunciaron una protesta.

Ante esto, la administración ha enviado un comunicado solicitando que los regidores de la comuna limeña se abstengan de realizar o apoyar todo tipo de actos que vayan en contra de la concesión. De acuerdo al documento formal, Rutas de Lima advierte que los funcionarios que participen o apoyen en dichos podrían ser denunciando legalmente.

“De materializarse el despojo de los bienes por parte de la MML, los funcionarios que participen de la realización de dichos actos y cualquier otro que los apoye, incurrirán en la comisión de una serie de ilícitos penales, adicionales al ya mencionado, respecto de los cuales Rutas de Lima tendrá el derecho de tomar acción, para proteger sus derechos”, señala.

“Instamos a vuestro despacho al cumplimiento de la Constitución, las leyes aplicables, el contrato de concesión y las órdenes contenidas en la medida cautelar dictada por el Tribunal Arbitral Internacional y, como consecuencia de ello, al cese y abstención de todo tipo de amenaza y/o acción en contra de Rutas de Lima y el contrato de concesión, en aras de salvaguardar la seguridad jurídica, el estado de derecho y el respeto de la institucionalidad”, agrega.

Rafael López Aliaga anunción el fin del contrato con Rutas de Lima, pero esta medida no podrá ser concretada.

Como se recuerda, Renzo Reggiardo, teniente alcalde de la Municipalidad de Lima, afirmó que están tratando de hacer las cosas de la mejor manera y que la recuperación de los peajes se da bajo estricto cumplimiento del contrato.

“El plazo vence hoy y el plazo está en estricto cumplimiento del artículo correspondiente del contrato que va por la caducidad. Aquí no hay ninguna situación distinta, nosotros no fuimos a ningún tribunal internacional, simplemente estamos haciendo uso de lo que el contrato contempla. El plazo vence hoy y punto, no hay mucho más que interpretar”, indicó en diálogo con RPP Noticias.

En esa misma línea, señaló que “la recuperación de los peajes se da basada en un estricto cumplimiento del contrato que se tienen con las empresas privadas, con las concesionarias. Nosotros tenemos que cumplir con los plazos y con lo que se ha establecido en un contrato”.

Alcalde de Puente Piedra y vecinos realizarán plantón contra peajes

Cansados por los cobros que se siguen generando en el peaje de Puente Piedra por parte de la empresa Rutas de Lima, el alcalde de este distrito y sus vecinos, salieron a protestar y solicitar cuanto antes que se cumpla el plazo que Rafael López Aliaga dio para que dejen de cobrar por pasar los peajes.

Además, cuestionaron que hasta el momento el alcalde de Lima no se pronuncie, pese a que se comprometió a que se cumplan los contratos.

Puente Piedra realizará plantón por los peajes | Canal N

“Lamentablemente, no ocurrió nada (el 29 de julio). El alcalde de Lima (Rafael López Aliaga) nos ilusionó, nos dijo a las 12 de la noche, que el 29 no va más. El Concejo Metropolitano en su momento tomó una decisión, desde nuestro punto de vista acertada, pero la ejecución, nada. Ya estamos por acabar julio y nada. Hemos tratado de comunicarnos con el alcalde y nada”, manifestó en diálogo con RPP.

“Nosotros mañana (hoy) vamos a hacer un plantón para exigir que peaje deje de funcionar. Pero quien tiene que estar al frente es el alcalde de Lima en representación del Concejo Metropolitano, que tomó la decisión de dar por concluido el contrato, a través de la causal de caducidad”, remarcó.

“Municipalidad de Lima podría terminar desfalcada”

La gerenta de la Municipalidad de Lima, Liz Jorg, advirtió que, en la gestión de Susana Villarán, se firmó una “adenda de mala manera para transferirle responsabilidad de índole pecuniarias a la MML”.

“De hecho, si vamos al origen del contrato, tiene parámetros lesivos. Está hecho para que todos los años se presenten arbitrajes millonarios contra la municipalidad y, de esta manera, termine hasta desfalcada”, expresó en diálogo con Conttra Corriente.

Rutas de Lima realizó tres arbitrajes, en los cuales la terna de árbitros incluida la de la municipalidad se llevaron el 10 % del pedido demandando por indemnización. | Contracorriente - Willax

En ese sentido, detalló que la empresa, pese a que no ha concluido ninguno de los tres tramos prometidos ni ha pagado penalidad por ello, ha ganado tres arbitrajes y resaltó que, al hacerlo, el 10% del pedido demandado por indemnización es brindado a la terna de árbitros, los cuales han sido los mismos en todos los casos.