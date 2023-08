Mauricio Fernandini y Sada Goray: Poder Judicial decidirá prisión preventiva de 36 meses este miércoles 2 de agosto

Sada Goray y Mauricio Fernandini en la sala de audiencias de la Corte Superior Nacional Especializada en lo Penal. (composición: Infobae Perú)

Luego de varias audiencias del caso Sada Goray y Mauricio Fernandini, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ya dispuso la fecha de la lectura. En este sentido, a través de Twitter informaron que este miércoles 2 de agosto se conocerá la decisión del juez sobre el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra ambos investigados.

La lectura se dará a partir de las 16:00 horas tanto para la empresaria, el periodista y otros investigados involucrados en el caso Fondo MiVivienda, por presuntos actos de corrupción enquistado en el Ministerio de Vivienda en la gestión de Geiner Alvarado.

Comunicado Poder Judicial

Este lunes 31 de julio, el juez Raúl Justiniano, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, realizó una nueva sesión de la audiencia en la que se evalúa el pedio del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder de 36 meses de prisión preventiva contra el periodista Mauricio Fernandini, la empresaria Sada Goray y tres exfuncionarios de la Alta Dirección del Fondo MiVivienda.

La sesión está programada para las 3:00 pm y en esta la defensa legal de Roger Gavidia Johanson, exsuperintendente de Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) y exmiembro del Consejo Directivo del Fondo MiVivienda, intentará rebatir los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público.

A la fecha, la Fiscalía ha sustentado el requerimiento de prisión preventiva respecto a Mauricio Fernandini, Sada Goray y Pedro Arroyo. Los abogados de los referidos implicados han expuesto sus argumentos por los que consideran el juez Raúl Justiniano debería desestimar la solicitud.

En el caso de Luis Mesones Odar, exasesor de Arroyo Marquina y exesposo de Goray Chong, el magistrado Raúl Justiniano dispuso que este pedido de la Fiscalía se delibera una vez que la Policía lo ubique y capture.

Mesones Odar, exgerente general de Marka Group que se encuentra prófugo de la justicia, fue viceministro de MYPE e Industria del Ministerio de Producción y, hasta hace un mes, miembro del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP). Habría llegado a estos cargos por intermediación del acciopopulista Darwin Espinoza, sindicado como uno de ‘Los Niños’.

Fernandini y Goray se pronuncian

En su intervención en la audiencia, el periodista Mauricio Fernandini ofreció perdón a sus amigos, familiares y seguidores tras revelarse su participación en los sobornos al exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo.

“Tengo 35 años de ejercicio profesional y nunca he gestionado ningún tipo de lobby ni de intereses ni para privados ni para mi familia. Es la primera vez que cedo a un favor que mi prima me pidió. Quiero pedir perdón a mi familia, a mis amigos que son mi familia extendida y a todas las personas que me han acompañado en 35 años de carrera a través de distintos formatos: Buenos días, Perú; Panorama; 24 horas; 20 lucas, A fuego lento, entre otros”, señaló Fernandini.

Mauricio Fernandini intervino en la audiencia judicial que resolverá el pedido de prisión preventida en su contra. | Justicia TV

“No soy un delincuente, soy un hombre de bien que se ha equivocado. Y lejos está de mi proceder pasar a la clandestinidad y no dar la cara. Estoy aquí como le corresponde a un caballero asumiendo y haciéndose responsable de todos y cada uno de sus actos”, añadió el periodista.

A su turno hizo lo mismo Goray Chong, quien, entre sollozos, pidió al juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, llevar el proceso en libertad.

“Ya no voy a tener más miedo para contar toda la verdad, pero lo único que le pido por favor es que como yo soy responsable de mi mamá y de mis tres hijos, usted me permita llevar el proceso en mi casa”, dijo la dueña de Marka Group.