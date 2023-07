Madre de Sada Goray reveló que se reunió por tres horas con la fiscal Marita Barreto: “Dijo que protegerá a mi hija”

Madre de Saga Goray defiende a sus hijas de las acusaciones por corrupción de funcionarios.

La madre de Sada Goray, Violeta Chong, salió una vez más en televisión, para defender a su hija, quien está involucrada en un presunto caso de corrupción en el Ministerio de Vivienda durante la gestión del expresidente Pedro Castillo y de la intervención irregular del Fondo Mivivienda.

Reveló en una entrevista exclusiva al programa dominical Punto Final, que Sada se encuentra “muy triste y desgastada” al estar cumpliendo detención preliminar, mientras el Poder Judicial evalúa una posible prisión preventiva en su contra.

“Creo en Marita Barreto porque ella dijo que va a proteger a mi hija... Sada ha omitido cosas, pero no ha mentido porque no era su responsabilidad decirlo... (¿Tuvo una reunión con Marita Barreto?) Por tres horas. Me dijo que Sada había mentido y le pregunté en qué, respondió que hay personas que han entrado (al caso), pero le dije que no hay ningún bebé allí, por qué no llamó a todos y les dijo que hablen. Mi hija fue la única persona que llamó a la doctora Marita Barreto y a Patricia Benavides para contar lo que le estaban haciendo”, expresó Violeta Chong.

La madre de Sada Goray indicó que no entiende por qué detuvieron a su hija como una “delincuente común”, si en ningún momento huyó de la justicia. Aseguró que su hija creó un producto en el Fondo Mivivienda para que nadie robe el dinero de los pobres. “Un fideicomiso cubre la plata de los pobres. Si usted no hace la casa el Fondo no suelta la plata”, dijo.

Negó que su hija solo haya aportado 3% de la inversión para el Fondo Mivivienda cuando se comprometió a pagar el 15%. “Ella dejó todo su patrimonio en el Fondo Mivivenda”, dijo. También precisó que su hija trabajó en viviendas sociales por 17 años, pero al convertirse en la “número uno” de Techo Propio le iniciaron esta investigación.

¿Pilar Tijero está involucrada en sobornos?

También negó que su hija haya pagado sobornos a Salatiel Marrufo con el objetivo de colocar directores en del mencionado Fondo del Ministerio de Vivienda. Aseguró que los involucrados son personas adultas que deben asumir sus responsabilidades.

“Por qué le quieren achacar todo a mi hija, habiendo un cerebro más grande en todo esto. (¿Quién es?) No lo diré. Averigüe, quién es el cerebro más grande que está sentada en su casa feliz veraneando, ella indujo. Mi hija ya iba a viajar a Estados Unidos a hacer vivienda social allá. (¿Se refiere a Pilar Tijero?) No sé, yo no daré ningún nombre. Ya nos íbamos a ir, pero esta persona la llamaba y la trajo (a Perú)”, reveló.

“Ella no ha cometido un delito. A ella la pusieron para que cometa el error. En este país donde el sistema está bastante enfermo donde el ambulante si no le paga al municipal no lo dejará trabajar. No lo comparo, pero voy del menos al más... ¿Por qué cree que la justifico? No es porque soy su madre, sino porque ella quería que los pobres tengan su casa”, añadió.

Insistió que hubo un “cerebro” que maquinó el tema de los sobornos. Cuando el periodista le consultó si esa persona era Pilar Tijero dejó entrever que podría ser ella. “¿Qué hace en su casa, si todos estamos adentro?”, dijo.

Confía en la justicia

“Yo considero a Marita Barreto como una excelente fiscal, por qué cree que tomó la decisión de irla a verla afuera porque si corroboró (que su hija) estaba amenazada de muerte. Si a mi hija le pasa algo en este país es por haberla tomado de esa forma, ella nunca se puso en contra de la justicia, todo lo contrario... Ella recibió amenazas en julio del 2022. No (me contó quién la amenazó), ella me tenía la margen”, expresó.

Señaló que cree en la justicia y en las personas que están viendo el caso de Sada. Está segura que las pruebas presentadas por su hija son veraces. (¿Cedió a la propuesta de Salatiel Marrufo’) “Cedió a la propuesta de la señora porque ella no entregó el dinero directamente a nadie, sino a través de ella”, sostuvo.