Mauricio Fernandini pide perdón en audiencia: “No soy un delincuente, soy un hombre de bien que se equivocó”

Durante la audiencia en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva por 36 meses en su contra, el periodista Mauricio Fernandini pidió a perdón a sus familiares y amigos, aseguró que se equivocó y afirmó que no está en sus planes pasar a la clandestinidad para eludir el proceso penal que se le sigue por colusión agravada y organización criminal junto a la empresaria Sada Goray.

“Tengo 35 años de ejercicio profesional y nunca he gestionado ningún tipo de lobby ni de intereses ni para privados ni para mi familia. Es la primera vez que cedo a un favor que mi prima me pidió. Quiero pedir perdón a mi familia, a mis amigos que son mi familia extendida y a todas las personas que me han acompañado en 35 años de carrera a través de distintos formatos: Buenos días, Perú; Panorama; 24 horas; 20 lucas, A fuego lento, entre otros”, indicó Fernandini.

“No soy un delincuente, soy un hombre de bien que se ha equivocado. Y lejos está de mi proceder pasar a la clandestinidad y no dar la cara. Estoy aquí como le corresponde a un caballero asumiendo y haciéndose responsable de todos y cada uno de sus actos”, agregó el hombre de prensa.

Finalmente, Mauricio Fernandini se aventuró a citar una reflexión del Papa Francisco que, asegura, se le vino a la mente durante la detención preliminar: “‘La naturaleza nunca perdona; el hombre, a veces; Dios, perdona siempre’. A él me encomiendo para que se haga justicia con mi caso”.

Audiencia se suspende

El juez Raúl Justiniano, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, suspendió la sesión de la audiencia de prisión preventiva hasta las 3:00 pm. A dicha hora, la Fiscalía sustentará los elementos de convicción contra Pedro Arroyo Marquina, expresidente del directorio del Fondo MiVivienda.

Luego, se deberá fundamentar el requerimiento de prisión preventiva contra Roger Gavidia Johanson, exdirector de la referida entidad adscrita al Ministerio de Vivienda.

En el caso de Luis Mesones Odar, exasesor de Arroyo Marquina y exesposo de Sada Goray, el magistrado Raúl Justiniano dispuso que este pedido de la Fiscalía se delibera una vez que la Policía lo ubique y capture.

Mesones Odar, exgerente general de Marka Group que se encuentra prófugo de la justicia, fue viceministro de MYPE e Industria del Ministerio de Producción y, hasta hace un mes, miembro del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP).

Según un colaborador eficaz, el exesposo de Sada Goray llegó a la cartera de Producción con intermediación del congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza, quien es señalado como uno de ‘Los Niños’.