Padre de víctima de avioneta que cayó al mar de Huanchaco no se explica por qué su hijo no estaba en la lista de desaparecidos

Basilio Corrales Herrea, padre del mecánico Boris Herrera, confirmó que su hijo estaba en la avioneta y que no se explica porqué no aparecía en la lista de tripulantes. | Exitosa

Boris Corrales Herrera es el nombre del mecánico aeronáutico que aún no ha sido hallado luego que la aeronave de la Escuela de Aviación Juan Bielovucic Cavalier (JBC) cayera al mar de Huanchaco (Trujillo), el último viernes 28 de julio. La situación cobra mayor indignación en la familia del joven chiclayano debido a que no figuraba en la lista de desaparecidos.

Te puede interesar: Las irregularidades del vuelo en Huanchaco y la falla de la escuela de aviación que está en un segundo piso de un restaurante

Según César Corrales, padre del joven de 24 años de edad, las autoridades de la institución le mencionaron que habían dado cuenta al Centro de Operaciones de Emergencia Regional La Libertad (COER) que Boris Corrales también había abordado la aeronave de matrícula OB1334.

Sin embargo, las alertas por hallar a los tripulantes caídos en el mar de Huanchaco solo mencionaban a tres en la lista oficial: Fabiana Hernández (18) y Mike Jiménez (19), el instructor Santiago Aldaz (30). Recién el sábado por la noche se informó de forma oficial que había un cuarto tripulante desaparecido pero que no figuraba en el registro, se trataba de Boris Corrales.

Te puede interesar: El último video de los tripulantes de la avioneta antes de caer al mar de Huanchaco en Trujillo

“No sé qué ha pasado con la empresa y por qué no ha dado esa información”, dijo el progenitor para Sol Tv.

“Recién ayer (sábado 29 de julio), a las 11 y media de la mañana, me he enterado por un amigo de mi hijo. Él me llamó llorando y me dijo ‘ha pasado esto con Boris’. Horas después me llama la coordinadora de la escuela, Verónica, y ahí recién me informa lo sucedido. Yo les dije que por qué no me han llamado antes, por qué no me han informado, por qué tanta negligencia”, agregó.

La última comunicación

César Corrales pidió más compromiso de parte de la Escuela de Aviación JBC para la cual su hijo laboraba. Recordó también que la última comunicación que tuvo con Boris fue alrededor de las 17:00 horas del viernes 28 de julio, solo momentos antes de que la aeronave entrara en emergencia.

Te puede interesar: Familiares de fallecidos en avioneta en mar de Huanchaco agreden a representante de escuela JBC

A través de un mensaje de WhatsApp, Boris le comentó a su padre que iba a emprender un vuelo desde Chiclayo hasta Trujillo.

Es necesario mencionar también que en una entrevista anterior, el progenitor recordó que su hijo se había quejado en varias oportunidades que la aeronave de la cual era responsable en su mantenimiento, presentaba varias fallas mecánicas y que el responsable de la empresa se negaba a comprar las piezas necesarias.

“Mi hijo en varias veces me dijo que el dueño no quería comprar unas cosas que le piden y le recomendé que se saliera de ahí y que si no me pase su número telefónico para yo conversar directamente con él. “A ese señor no le gustaba comprar herramientas nuevas, ya le hemos dicho varias veces, pero no compra”, me contó mi hijo”, expresó César Corrales.

Además de esta presunta negligencia denunciada, el padre de la fallecida Fabiana Hernández también señaló que en la aeronave solo habían dos chalecos de salvavidas y que la aeronave había sido utilizada en múltiples ocasiones antes de este último vuelo, lo que sugiere la posibilidad de que el motor haya presentado fallos mecánicos.

“Nos dicen que la avioneta solamente tenía dos chalecos salvavidas y desde ahí hay que pensar otra cosa. Nos han dicho también que la nave ha estado volando constantemente y mucho trabajo del motor habría causado un desperfecto. También nos dicen que esta avioneta no tenía capacidad para llevar a cuatro personas”, expresó para RPP Noticias.

Continúan los rescates

Es necesario mencionar que, hasta el cierre de esta nota solo se ha informado sobre el hallazgo de los restos de Fabiana Hernández, la joven estudiante de 18 años de edad. Aunque en un principio se mencionó que otros dos cuerpos también fueron rescatados y que serían de Mike Jiménez y Santiago Aldaz, esta última información no ha sido confirmada.

(De izquiera a derecha) Los estudiantes Mayt Jimenez y Fabiana Hernández, junto al mecánico Santiago Aldaz viajaban en la avioneta de la Academia JBC. | Composición Infobae Perú

El equipo de rescate de la Marina de Guerra ha solicitado apoyo para continuar con los labores de búsqueda de otras tres personas, entre ellas, el reciente integrado a la lista oficial de desaparecidos, Boris Corrales.