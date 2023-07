Mecánico de avioneta siniestrada en Huanchaco, se quejó de irregularidades, denunció su padre: “Le dije que no volara”

Padre de Boris Corrales cuenta que su hijo le contaba que el dueño de la academía no compraba los repuestos que solicitaba. | Perú Sin Fronteras

Este sábado la Marina de Guerra del Perú confirmó el lamentable fallecimiento de los cuatro tripulantes que iban en una avioneta que salió de Chiclayo, pero que se precipitó a las aguas del puerto de Huanchaco el viernes 28 de julio, por la tarde.

En la nave iban Santiago Aldaz García, quien era el instructor de vuelo; dos estudiantes, Fabiana Hernández y Mayt Jiménez. Además, de Boris Corrales, el mecánico que en las primeras horas del accidente no figuraba en el manifiesto de vuelo, pero que se comprobó su asistencia al fatal viaje.

La familia aún tenía la esperanza de hallarlos vivos. Por eso, se dirigieron al aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos de Trujillo para tener noticias de primera mano. Hasta el lugar llegaron las autoridades para confirmar el deceso de los jóvenes. Las familias protagonizaron conmovedoras escenas de dolor ante la noticia.

Boris Corrales, mecánico de avioneta que cayó a las aguas de Huanchaco. | Facebook

Denuncian irregularidades

El padre de Boris, César Corrales, denunció ante la prensa que su hijo le comentó que el dueño de la avioneta sabía que necesitaban algunas piezas, pero que él no las quería comprar. Ante esta confesión, César recomendó a su hijo no volar en la avioneta porque su vida corría peligro.

“Siempre me dijo que a veces el dueño no quiere comprar algunas cosas que le piden. Por eso, le dije, mejor salte de allí o dame el número para llamarlo al señor para que compre esas cosas, porque a mí tampoco no me gusta trabajar si mis herramientas están mal. Me dijo: ‘Él es duro, qué va a comprar. Le hemos dicho varias veces, pero no compra”, contó a la prensa el padre del mecánico.

Detalló que si bien su hijo no le señaló cuáles eran las herramientas o piezas que necesitaba, sí expresó su malestar porque el dueño de la empresa se negaba a comprarlas. “Yo le dije: ‘Allí corren peligro. Yo le decía, no vayas a volar, corres peligro’, siempre le dije”, lamentó el hombre.

Precisos momentos en que los familiares de los estudiantes y tripulantes de la aeronave desaparecida anoche en el mar de Huanchaco, se enteran que no hay sobrevivientes. | Bajo La Lupa

Amigos de Boris envían mensajes de solidaridad

El joven mecánico Boris Corrales murió este viernes en un accidente aéreo que solo las investigaciones podrán dilucidar qué ocurrió. Mientras tantos sus familiares y amigos han mostrado sus condolencias a la familia y dejaron mensajes de despedida para su amigo.

“Un tipo sencillo, capo a su corta edad. Apasionado a más no poder en la aviación. Piloto y mecánico aeronáutico. Solo nos llevas la delantera CABALLERO DE LOS AIRES, o cañita como te decíamos. Vuela alto hermano. Tus últimos momentos fueron donde más te apasionó, una aeronave. Abrazo al cielo. Boris Corrales Prado”, escribió en Facebook, Jean Pierre Camargo Díaz.

Mientras que su compañera de estudios, Milagros Cabrera, escribió en la misma red social. “Una persona sencilla, humilde y con una sonrisa de extremo a extremo, siempre eso se reflejaba en ti, realmente me da bastante pena que seas tú, nunca pensamos que tan rápido te nos vayas promoción, aún no podemos asimilar esta noticia tan terrible irreparable vuela alto promoción y dónde estás cuida de tu familia que siempre estuvo para ti Siempre amaste lo que hacías. VUELA ALTO PROMOCION NUESTRO SURDO PREFERIDO SIEMPRE SERAS RECORDADO COMO EL MEJOR DIBUJADOR Y PINTOR QUE ERAS. EL MEJOR MECÁNICO HERMANO RAFAELINO. Nuestras sinceras condolencias a la familia corrales Pardo de parte de la promoción rafaelinos”.

Lucero Rosmery expresó en redes sociales su incredulidad ante la fatal noticia por la muerte de su amigo Boris, a quien siempre admiró. Envió condolencias a la familia en este doloroso momento. “Dios mío de no creerlo, una gran persona, cuando me enteré de tu gran sueño cumplido mi alegría y admiración fue inmensa, Dios le dé el consuelo a tu Madre, me imagino el gran dolor que están pasando ahora, pero en ella y en todos nos queda el recuerdo del gran hijo, amigo que fuiste. Descansa en paz”, se lee en su mensaje.