Javier Masías se conmovió al despedir a Belén Estévez en la eliminación de ‘El Gran Chef Famosos’

El Gran Chef Famosos: Javier Masías se quebró al despedir a Belén Estévez en la eliminación

Uno de los momentos más difíciles en ‘El Gran Chef Famosos’ es, sin duda alguna, la noche de eliminación. Los participantes tienen los sentimientos a flor de piel y hasta pierden la noción de tiempo en busca de conseguir el mejor plato de la noche y así poder seguir en competencia.

Pese a todo ello, el jurado tiene la palabra y debe decirle adiós a alguno de ellos. Fue así que el viernes 28 de julio, Belén Estévez se convirtió en la siguiente eliminada del programa y ya no tendrá chance a volver a la cocina. La semana de repechaje ya pasó y ahora sí, quienes le digan adiós a la competencia no aparecerán más.

La bailarina argentina se robó el corazón de los jueces y cada uno tuvo emotivas palabras para despedirla. Sin embargo, uno de los momentos que llamó la atención fue cuando Javier Masías tomó la palabra y se mostró muy conmovido con la salida de la participante.

Pese a que el crítico gastronómico siempre se ha mostrado muy duro con sus comentarios y no se ha dejado amilanar por nada, todo parecía indicar que la salida de la extranjera de la competencia, finalmente si le tocó el corazón al punto de pedirle un abrazo sin poder de terminar de dedicar sus palabras.

“Belén Estévez, tanto que decir y tan poco tiempo. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que te vamos a extrañar, la energía interminable, el deseo de superación, no aceptar un no por respuesta, superar cualquier obstáculo y ser, de repente, el verdadero volcán en erupción de este set. Nos has traído muy grandes alegrías, te quiero dar un abrazo”, mencionó sorprendiendo a todos en el set, quienes los llenaron de aplausos.

Javier Masías se quebró al despedir a Belén Estévez en El Gran Chef Famosos. (Latina)

Belén Estévez reveló que estudiará gastronomía

Luego de ser anunciada como la eliminada de la noche, Belén Estévez no pudo contener las lágrimas y se echó a llorar en los brazos de sus compañeros. Luego de unos minutos se repuso y dedicó unas palabras. “Me voy eliminada de la competencia. Unas palabras que uno nunca quiere escuchar, pero llegaron”, comentó al inicio.

Tras ello, agradeció a cada uno de los integrantes del programa, desde la producción, hasta sus compañeros y los jueces, por toda la paciencia que han tenido con ella. Pero, en medio de su discurso, sorprendió al revelar que tomó la decisión de dedicarse a la cocina profesionalmente estudiando la carrera de gastronomía.

Eliminan a Belén Estevez de 'El Gran Chef Famosos'.

“Yo estoy muy feliz, quiero agradecerles a todo el equipo, gracias por todo lo que me enseñaron, por toda la paciencia, gracias por el amor que tienen por la cocina y por habérmelo transmitido, les juro que es un inicio para mí porque he tomado la decisión de estudiar gastronomía”, agregó desatando los aplausos de los presentes.

Finalmente, mencionó que todos los cambios que ha tenido recientemente en su vida, tal como es esta decisión, se lo debe a ‘El Gran Chef Famosos’. Por esa razón, en medio de sus lágrimas, aseguró sentirse muy feliz y orgullosa de sus decisiones y confesó que nunca pensó dedicarse a eso.

“La verdad que eso es gracias a ustedes y gracias al programa. Cuando dicen que cambia vidas, les juro que mi vida tomó un rumbo distinto, un giro de 180 grados, porque nunca pensé que iba a cocinar y nunca en mi vida pensé que me lo iba a tomar tan en serio para que sea una carrera en la que pueda darle de comer a mi familia con una profesión como la gastronomía. He sido muy feliz, de verdad gracias, me han hecho muy feliz todos ustedes”, finalizó.