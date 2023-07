‘El Gran Chef Famosos’: Belén Estévez es eliminada y revela que estudiará gastronomía

La bailarina perdió la competencia tras no convencer al jurado con su plato seco de cabrito con frejoles. (Latina)

La edición de este viernes 28 de julio de ‘El Gran Chef Famosos’ culminó con la eliminación de la bailarina Belén Estévez, quien en medio de lágrimas contó que estudiará gastronomía.

Te puede interesar: Jimmy Santi renuncia a ‘El Gran Chef Famosos’ y manda curioso mensaje: “Me hace mucho daño”

La argentina se enfrentó a sus compañeros Laura Spoya, Katia Palma, ‘Mr. Peet’ y Alessandra Fuller, en la noche de eliminación. Pero sus dos platos de comida no convencieron al jurado.

El primer reto del reality fue la preparación de leche de tigre. Durante el proceso, el jurado felicitó a Belén Estévez por la preparación del pescado, a lo que ella respondió con agradecimientos para los vendedores de un mercado de Santiago de Surco, quienes les enseñaron a realizar los cortes.

Te puede interesar: Ale Fuller, Katia Palma y Mr. Peet cayeron en noche de sentencia en ‘El Gran Chef Famosos’

Sin embargo, la bailarina y Alessandra Fuller se confundieron al momento de servir el plato encargado.

Las reacciones del jurado fuero negativas. “Se superan en cada capítulo, de verdad”, comentó Javier Masías luego de probar el plato de la artista. “Es un castigo”, reaccionó Giacomo Bocchio; mientras que la jurado Nelly Rossinelli solo hizo un gesto de negación.

Jurado decide eliminar a Belén Estévez de 'El Gran Chef Famosos'.

Finalmente, el primer reto lo ganó Katia Palma, por lo que dejó la banda de sentenciada y pasó directamente a la siguiente ronda.

Te puede interesar: Ricardo Morán reveló cómo son las grabaciones de ‘El Gran Chef Famosos’: casi 12 horas de trabajo

Durante la segunda parte del programa, el jurado pidió a los participantes Belén Estévez, Laura Spoya, ‘Mr. Peet’ y Alessandra Fuller que cocinen seco de cabrito con frejoles.

La argentina comentó que nunca había cocinado ni probado este plato norteño.

Sin embargo, Laura Spoya contó que sí tenía familiaridad con esta comida porque su abuela lo cocinaba tal como se suele hacer en Lambayeque. Por esto, decidió no seguir la receta del jurado y continuar con la forma de preparación de su familiar.

Tras la degustación de los platos, Javier Masías, Giacomo Bocchio y Nelly Rossinelli comentaron que todos estuvieron buenos. Sin embargo, uno destacó y fue el seco de cabrito con frejoles de Laura Spoya, por lo que decidieron salvarla de la noche de eliminación.

Eliminan a Belén Estevez de 'El Gran Chef Famosos'.

Sobre el plato de Belén Estévez, comentaron que no lograron sentir el sabor característico.

“Lamentablemente estamos de acuerdo en que es esa persona, que ha cocinado bien, pero no es el plato que se le pidió”, dijo Giacomo Bocchio.

Luego de anunciar que Belén Estévez no continuaría en la competencia, la bailarina se despidió en medio de lágrimas y anunció que estudiaría gastronomía por influencia del programa.

“Me voy eliminada de la competencia. Esas palabras que uno nunca quiere escuchar, pero llegaron”, comentó.

Agradeció al jurado y al equipo de ‘El Gran Chef Famosos’ por haber tenido paciencia y por las enseñanzas que le dieron.

“Les juro que es un inicio para mí porque he tomado la decisión de estudiar gastronomía. De verdad que eso es gracias a ustedes y gracias al programa. Mi vida tomó un giro de 180 grados porque nunca en mi vida pensé que iba a cocinar y nunca en mi vida pensé que me lo iba a tomar tan en serio para que sea una carrera en la que pueda algún día darle de comer a mi familia, como es la profesión de gastronomía”, dijo antes de dejar el set de televisión.

Sus compañeros la abrazaron y le desearon éxitos en su decisión de seguir estudios de gastronomía.

“Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que vamos a extrañar la energía interminable, el deseo de superación, no aceptar un no por respuesta, superar cualquier obstáculo y ser el verdadero volcán en erupción de este set. Has traído muy grandes alegrías. Te quiero dar un abrazo”, se despidió el jurado Javier Masías.