Junior Silva y el duro comentario que recibió del jurado Javier Masías al calificar su platillo en ‘El Gran Chef Famosos’

‘El Gran Chef Famosos’: Junior Silva y el duro comentario que recibió del jurado Javier Masías al calificar su platillo. Latina TV.

En la reciente edición de la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, durante la etapa de repechaje, Mauricio Mesones, Jesús Neyra, Jimmy Santi, Antonio Pavón, Junior Silva y Natalia Salas se encuentran luchando para retornar a la competencia gastronómica que se emite de lunes a sábado por la señal de Latina TV.

Te puede interesar: Natalia Salas cambió su platillo por el de Junior Silva en ‘El Gran Chef Famosos’ y usuarios no se lo perdonaron

En la última gala del viernes 21 de julio, los participantes tuvieron que preparar el platillo ‘Cachangas rellenas’ y quien tuvo el mejor resultado fue Junior Silva. Este triunfo lo ayudó a sumar tres puntos en el cuadro de puntaje acumulado, donde los tres primeros lugares podrán regresar al programa de cocina.

Sin embargo, en la segunda parte del programa, los integrantes de ‘El Gran Chef Famosos’ llamaron a sus refuerzos. Junior Silva invitó a Connie Chaparro, Antonio Pavón a Santi Lesmes, Jimmy Santi a Estrella Torres, Mauricio Mesones a Christian Yaipén, Natalia Salas a su esposo Sergio Coloma y Jesús Neyra al participante de la primera temporada Andrés Vílchez.

Te puede interesar: El Gran Chef Famosos: Nelly Rossinelli denuncia amenazas si elimina a Mr. Peet del reality de cocina

Y tuvieron la tarea de preparar ‘Anticuchos, rachi y choncholí, acompañado de choclo, papa sancochada y ají carretillero’. Lamentablemente, tuvieron un desempeño muy bajo porque muchos emplearon mucha sal en sus platillos.

Mientras que Junior y Connie cometieron un terrible error que fácilmente fue percibido por los jurados Giacomo Bocchio, Javier Masías y Nelly Rossinelli.

Te puede interesar: Ale Fuller pasó a la etapa final de ‘El Gran Chef Famosos’, pero Natalia Salas y Mónica Torres se fueron a sentencia

Cuando llegó el momento que el jurado evalúe la comida del popular ‘Pollo Gordo’, el chef tacneño se percató, que los actores habían cometido un grave error. Luego de probar el primer bocado, Giacomo indicó que sus anticuchos tenían un sabor dulce, lejos del sabor tradicional de esta comida.

“¿Qué ha pasado acá?. Se han equivocado acá, han echado azúcar en vez de sal. Está dulce, parece barbecue. Estoy sorprendido, nunca había probado en esta comida dulce. ¿Qué le han hecho, leche condensada?, dijo el experto chef.

Luego de ello, los participantes recordaron el momento en que estuvieron preparando la salsa para marinar los corazones de res y en lugar de agregar ajo, vertieron leche condensada. En su momento, Connie señaló que Junior se le había entregado el ingrediente equivocado, pero el actor negó que le haya hecho.

El Gran Chef Famosos: Connie Chaparro y Junior Silva discuten por error en su preparación. Latina TV.

A continuación, Nelly Rossinelli decidió no probar los anticuchos y dio pase a su compañero Javier Masías, quien tuvo un duro comentario, tras probar el platillo que se sirve en las calles de Lima. Su opinión fue fuertemente criticada en redes sociales.

“Yo me imagino a la señora que se mata en hacer este plato todos los días para que tú vengas a burlarte con esto. No voy a seguir probado, es una porquería sinceramente”, aseveró.

'El Gran Chef Famosos': El duro comentario de Javier Masías a los anticuchos de Junior Silva. Latina TV.

Usuarios reprocharon el comentario de Javier Masías

Rápidamente, los seguidores de ‘El Gran Chef Famosos’ expresaron su opinión acerca de ese momento de la gala de cocina y señalaron que Javier Masías se habría excedido al decir dicho comentario que prácticamente humilló a Junior Silva.

“El Gran Chef Famosos es un programa divertido y para toda la familia, pero deberían de poner un límite en los comentarios del jurado, muchos niños lo ven y pueden copiar esa actitud. Los mensajes deben comunicar más, no denigrar”, “Un comentario agresivo de parte del señor Masías no construye si no destruye emocionalmente al participante. No necesita humillar para demostrar que es un jurado implacable. Innecesario”, “Me dio pena como lo trato Masías”, escribieron.

Por otro lado, desaprobaron la ayuda que la actriz Connie Chaparro dio al divertido artista, ya que en su momento sí se dio cuenta de que había integrado la leche condensada a la preparación, pero decidió continuar con la receta y no corregirlo.

“Alguien que le diga a Junior que se consiga otras amigas, por favor, pobrecito y yo que quiero que vuelva”, “Si, Connie vio que era leche condensada, debió hacer un nuevo marinado”, “Ahí la única culpable es Connie porque sabiendo que era leche condensada le llego y siguió, nada le costaba hacer otro aderezo”, “¿Connie fue para apoyar o destruir?. Debieron de botar el aderezo y volver a preparar todo, qué pena por Junior, que se ve que se esfuerza por mejorar”, sentenciaron.