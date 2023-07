Productora de EEG habla de la caída de trapecista en circo: “No somos responsables del lugar”

Mariana Ramírez del Villar se pronuncia sobre el accidente de acróbata ocurrido en la función pasada del 25 de julio.

Fuertes declaraciones. En la reciente edición de ‘Amor y Fuego’ se compartió las declaraciones de la productora Mariana Ramírez del Villar, quien habló sobre el accidente que ocurrió en el circo de Esto es guerra, el pasado martes 25 de julio. Ante ello, Villar advierte no tienen responsabilidad directa de la situación, luego de que reportara la caída de uno de los trapecistas.

Según la creadora del reality, asegura que su producción solo presta la imagen al circo, ofreciendo un solo número para el público. “El problema ha pasado ayer en la noche, nosotros no somos enteramente responsables de circo porque nosotros damos el show a un circo que se llama el Kronner Circus, ellos son los que proveen de todos los números anteriores al nuestro”, sostuvo en un inicio.

Por otro lado, Mariana Ramírez recalcó que el trapecista se encuentra estable y agradece que no pasó a mayores. “Afortunadamente, el chico está superbién, inclusive es hijo, me parece que de la propietaria del circo y lo van a ver hoy en la noche en el programa lo vamos a presentar”, agregó.

Circo de 'EEG': trapecista sufre accidente al caer fuera de las mallas de seguridad. (Composición: Infobae)

Productora pidió a Circo omitir números riesgosos

Además, Mariana Ramírez del Villar también comentó a las cámara de ‘Amor y Fuego’ que ha llegado a un acuerdo con el circo Kronner Circus y que por la seguridad de todos los integrantes mejor omitan los números riesgosos. Sin embargo, esto no sería del todo cierto, pues el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre mostró un informe donde todavía se realizan dicho espectáculo.

“Nosotros le hemos pedido al Kronner que anule todos los juegos o digamos los números que tengan algún tipo de riesgo, hay números fantásticos divertidos. Nos hemos quedado con los otros y eso es todo, el chico está perfecto”, sostuvo para el programa de Willax televisión.

“Nosotros somos un número invitado del circo, el circo tiene la responsabilidad total. Afortunadamente, como te digo no ha pasado nada, no le busques cinco pies al gato, eso es todo lo que tengo que decir, no hay nada más”, finalizó diciendo Mariana del accidente.