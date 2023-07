Jaime Bayly felicitó a Natalia Salas después de presentar su libro en la FIL Lima 2023: “Lo voy a buscar y leer”

Jaime Bayly y Natalia Salas se encontraron en la FIL Lima 2023. Video: Instagram

Natalia Salas se encontró con el periodista y escritor Jaime Bayly, quien le dedicó unas emotivas palabras a la actriz luego de la presentación de su manuscrito ‘El libro de los decretos: Con todo menos miedo’ en la Feria Internacional del Libro Lima 2023 (FIL Lima 2023).

El pasado 22 de julio, la participante de El Gran Chef Famosos presentó su reciente proyecto literario que creó mientras se encontraba en tratamiento médico para batallar contra el cáncer de mama que fue diagnosticada en agosto del 2022.

Natalia Salas aceptó la invitación de su editorial para mostrar su libro que lleva el mensaje del empoderamiento femenino. Se trata de 36 decretos que ayudarán a los lectores a fortalecer su austoestima y seguridad en la vida diaria.

Sin embargo, lo que no imagino fue encontrarse con Jaime Bayly, el destacado escritor peruano, quien también presentó su reciente manuscrito ‘Los Genios’ en la FIL, basado en la pelea que protagonizaron Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa en México en 1976.

Mediante sus redes sociales, Natalia Salas compartió un video con sus seguidores, lo que fue su presentación de su libro, pero también el entrañable encuentro que vivió con el escritor del ‘No se lo digas a nadie’.

De acuerdo a las imágenes, Jaime y Natalia se encontraron en los pasillos de las Feria Internacional del Libro y el popular conductor de televisión no dudó en dedicarle emotivos palabras luego de conocer su historia de vida.

“¡Te felicito!, lo voy a buscar y lo voy a leer. Mucha suerte, Natalia”, expresó el popular ‘Niño Terrible’, para luego retirarse y seguir firmando los libros de sus seguidores.

Por su lado, Natalia Salas escribió en su cuenta de Instagram, que el momento que vivió por primer vez en la Feria del Libro fue un sueño hecho realidad y conocer al galardonado escritor fue algo que no esperaba, pero que le alegro mucho.

“Me presenté y luego vino Jaime Bayly. Un sueño cumplido. He sido muy feliz. Gracias a todos los que fueron y si aún no tiene tu libro, puedes adquirirlo”, escribió la artista nacional.

¿De qué trata el libro de Natalia Salas?

Natalia Salas abre su corazón para compartir con cada decreto, una historia personal sobre cómo convirtió sus vulnerabilidades en fortalezas en distintas etapas de su vida, ya sea como actriz, mujer, mamá, paciente oncológica o simplemente alguien que ama vivir.

En su libro también se podrá encontrar diferentes actividades, como escribir, dibujar y colorear, para que los lectores puedan crear sus propias afirmaciones y conectarse con el lado positivo de su mente.

“Con todo menos miedo”, de Natalia Salas, se encuentra a la venta en todas las librerías Crisol del país, tanto en sus tiendas físicas como virtuales. Su costo es de 69 soles.

