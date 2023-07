Jaime Bayly en la FIL Lima: cuándo y a qué hora se presentará el escritor peruano en la Feria del Libro

Jaime Bayly se presentará en el Feria Internacional del Libro de Lima. Librería Crisol

Este viernes 21 de julio inicia la esperada Feria Internacional del Libro de Lima, evento que contará con la presencia de Jaime Bayly. El escritor peruano llegó a Perú para presentar su nueva obra, Los Genios, junto a su esposa Silvia Núñez del Arco.

Previo a ello, realizó una serie de firmas de autógrafos, donde se reunió con sus seguidores.’Los Genios’ habla sobre la pelea que tuvieron Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, donde el peruano le propinó un puñetazo. Este hecho ocurrió en 1976, en un teatro de México.

Hasta la fecha, esta obra viene causando revuelo en diferentes países, y en Perú no es la excepción. Es por ello que una productora ya firmó con Jaime Bayly para basar su siguiente serie en este libro. Se presume que será transmitida a través de Netflix en los próximos años.

Mario Vargas Llosa opinó al respecto y no dudó en calificar el libro como “un montón de mentiras”. Jaime Bayly respondió a su colega, indicando que él no se inventó lo ocurrido.

“Es una observación irrefutable. Las novelas siempre son un montón de mentiras. La clave es que las mentiras sean persuasivas, creíbles. Que el lector no dude que todo ello ocurrió. No son, por otra parte, mentiras que yo me he inventado de manera caprichosa. Todo parte de unos hechos reales, en lo que ocurrió”, dijo el conductor de TV.

Jaime Bayly escribió obra basada en la pelea de Mario Vargas Llosa con Gabriel García Márquez.

¿Cuándo y a qué hora se presentará en la FIL Lima?

A través de su canal de YouTube, el propio Jaime Bayly se encargó de difundir su itinerario en Lima. Su firma de autógrafos inició el pasado 17 de julio en la librería Crisol del Óvalo Gutiérrez. Continuó el martes 18 y el miércoles 19 de julio.

La firma de autógrafos culminará el sábado 22 de julio a las 6 p.m. en el auditorio “Blanca Varela” de la FIL Lima 2023. La feria se llevará a cabo en el Parque Próceres de la Independencia, Jesús María.

El domingo 23 de julio, Jaime Bayly pisará nuevamente la feria para ser parte de un conversatorio llamado ’Cómplices baylando entre letras’, donde estará presente junto a su esposa Silvia Núñez del Arco, también escritora. Esta reunión se realizará en el auditorio ‘César Vallejo’ a las 5:00 p.m. La feria culminará el domingo 6 de agosto.

Jaime Bayly habló de Diego Bertie en su llegada a Lima

Aunque se refirió sobre Diego Bertie a través de sus plataformas, Jaime Bayly fue consultado una vez más sobre el actor y cantante, quien murió después de caer del piso 14 de su edificio. El escritor lamentó una vez lo sucedido e indicó que, de saber que ocurriría eso, hubiera hecho todo lo posible para comunicarse con él.

“Estoy traspasado de dolor, esa es una tragedia que no debió ocurrir”, señaló al programa de Magaly Medina. “No sabía que él estaba tan mal, de hecho, cuando vi la entrevista que le dio a Magaly pensé que estaba bien”, aseguró el comunicador.

“De haber sabido que él estaba pensando quitarse la vida, hubiera tratado de verlo y ayudarlo. Es un tema que me duele mucho, todavía me duele muchísimo”, concluyó a las cámaras de la Magaly TV La Firme.

Jaime Bayly se pronuncia sobre la muerte de Diego Bertie a casi un año de su partida.

¿Cuánto cuestan las entradas para la FIL Lima 2023?

General (para mayores de 18 años):

Lunes, martes y miércoles: S/ 5.00

Jueves, viernes, sábado, domingo y feriados: S/ 7.00

Estudiantes de universidades e institutos:

S/ 3.00

Deberán presentar de carné universitario, o de instituto, original.

Maestros de Escuela Básica Regular:

S/ 3.00

Deben presentar boleta de pago o carné de centro laboral (solo documentos originales, no copias).

Menores de 5 años y mayores de 65 años:

No pagan entrada

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de comprar mi entrada?

Compra tus entradas AQUÍ en Teleticket

Al momento de comprar, debes elegir la fecha en que visitarás la feria.

Entrada válida solo para un día de feria, no están permitidos los reingresos al recinto.

Entrada especial CONADIS es exclusiva para personas que presenten su carné de CONADIS y DNI al momento de ingresar.

¿Qué es Fan Fil y cuándo cuesta?

El Fan Fil es un paquete al que puedes acceder pagando 70 soles.

El costo incluye ingreso durante los 17 días de feria y otros beneficios a los que accede el usuario Fan FIL.