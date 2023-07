Yahaira Plasencia cantó en circo de ‘Esto es Guerra’ y usuarios cuestionan su internacionalización

Yahaira Plasencia fue la primera invitada del circo de 'Esto es Guerra'. Instarándula

Desde el pasado sábado 22 de julio, grandes y chicos pueden asistir al circo de ‘Esto es Guerra’, en colaboración con Kronner Circus. La primera invitada especial fue la cantante de salsa Yahaira Plasencia, quien fue presentada como la madrina del evento. Su participación generó comentarios divididos en las redes sociales.

“Además del gran espectáculo circense y la presencia de los chicos del programa, el Khonner Circus tendrá grandes invitados durante cada gala que dure el show. Ya podemos anunciar que la primera invitada para el estreno de circo será la talentosa cantante Yahaira Plasencia”, reveló Johanna San Miguel antes de la apertura del circo.

Este último sábado, el portal Instarándula compartió imágenes de la artista nacional en la carpa de la Concha Acústica del Campo de Marte, donde cantó sus mejores éxitos como parte de un show especial. La acompañaron bailando Pancho Rodríguez, Patricio Parodi, Rosángela Espinoza, entre otros chicos reality.

'Amor y Fuego' también compartió imágenes de Yahaira Plasencia en el circo de 'Esto es Guerra'. Willax TV

Usuarios criticaron a Yahaira Plasencia

Desde que inició su carrera como solista, Yahaira Plasencia está decidida a lograr la tan ansiada internacionalización. Gracias a su talento y a su trabajo en conjunto con Sergio George, su exproductor musical, la peruana ha logrado presentarse en los Premios Heat y escenarios de Miami y Puerto Rico. Por eso, grande fue la sorpresa de los cibernautas al verla en el circo de ‘Esto es Guerra’.

Los internautas no dudaron en criticar a la intérprete de ‘Y le dije no’. Algunos comentarios que se pueden leer en la publicación de ‘Amor y Fuego’, programa que también difundió imágenes de la salsera bajo la carpa, son:

“La Yaha cantando en un circo, cómo has cambiado pelona”, “Cantando en un circo jajaja, como payasa no estaría mal”, “Así es su vida, un circo. Se nota que se internacionalizó”, “Es tan humilde que prefiere cantar en un circo”, “¿En un circo? Me olvidaba que siempre lo ha estado”.

Yahaira Plasencia fue cuestionada por los usuarios tras aparecer en show de 'EEG'.

Cabe resaltar que Yahaira Plasencia ha dejado de trabajar con Sergio George, reconocido productor discográfico. Según dejó entrever el empresario, la salsera no le habría generado ganancias cuando colaboraron juntos. “Eso que no es rentable, claro. Pregúntale a cualquier empresario de música y te va a decir lo mismo”, expresó.

¿Cuáles son los precios para el circo de ‘Esto es Guerra’?

Si estás interesado en ver a tus ‘guerreros’ y ‘combatientes’ favoritos en vivo, el circo de ‘Esto es Guerra’ está ofreciendo funciones de lunes a domingo, hasta el 31 de julio. Los precios van desde los S/.39 hasta los S/134.

Platinium: S/134

Vip: S/101

Preferencia: S/78

Platea: S/56

General: S/39

Precios para el circo de 'EEG'. Teleticket

Puedes comprar tus entradas por la página oficial de Teleticket. Podrán ingresar niños desde los 2 años de edad pagando su entrada.

El circo de ‘Esto es Guerra’ vuelve después de que varios de sus shows fueran cancelados por la pandemia del COVID-19, en el 2020.

“Va a ser un placer compartir nuevas experiencias con los fans de EEG en vivo y en directo. Debido a la pandemia suspendimos muchas actividades presenciales y con afluencia de público. Sin embargo, ahora tenemos todas las condiciones para que se dé este gran reencuentro entre los competidores y los fans. Y un buen pretexto es el aniversario del Perú”, expresó Mariana Ramírez del Villar, productora general del reality de competencia.