Yahaira Plasencia no trabajará más con el productor Sergio George: “Fue decisión de ambos”

Yahaira Plasencia anuncia separación de Sergio George.

Yahaira Plasencia ha venido trabajando en su carrera como solista desde hace seis años y bajo la dirección del productor Sergio George hace cuatro. Sin embargo, acaba de anunciar que el músico internacional ya no será su productor discográfico.

Luego de terminar de lanzar su segundo álbum ‘Éxitos de Juan Carlos Calderón’, a fin del mes de mayo, terminará los lazos con su mentor, el popular ‘Serge’.

La artista de 29 años conversó con Infobae y comentó cuáles fueron los motivos que la llevaron a terminar esta etapa con el productor que ha grabado grandes éxitos para Marc Anthony, Tito Nieves y La India.

Además, Yahaira Plasencia comentó cómo es su relación con sus detractores en las redes sociales que la acusan de no ser humilde y que le faltaría preparación vocal.

- Estás lanzando tu segundo álbum con el primer sencillo ‘Acaríciame’ que es de María Conchita Alonso, ¿cómo eligieron este tema de los 80 para hacerlo en versión salsa y música urbana?

Me gustan mucho las baladas antiguas y queríamos con mi equipo darle vida a toda esa época tan bonita del romanticismo, del amor, de la pasión y la lírica que hoy en día ya no vemos en las canciones actuales.

El disco está compuesto por cinco temas, por eso se llama ‘Éxitos de Juan Carlos Calderón’, y porque mis papás escuchan mucho esa música; yo he crecido con ella. Cuando se dio la oportunidad de hablar con Sergio George y hacer este disco, me encantó la idea de versionarlo y traer esa época a la actualidad.

- ¿Quién hizo la selección de estos cinco temas?, ¿tú o Sergio George?

Los dos. Hicimos las canciones porque yo también las conozco y me gustan interpretarlas. Este disco ha sido un reto total y la primera canción promocional es ‘Acaríciame’ junto a Canela China.

- ¿Cómo escogieron a la cantante urbana, Canela China, para hacer esta colaboración?

Hablamos con el equipo. Necesitábamos una artista urbana que pueda introducir el rapeo. Decidimos por Canela. Le escribí en su Instagram que me encantaría tenerla en una de mis canciones del disco, aceptó y grabamos. Estoy súper contenta por la aceptación del público.

- ¿Habías escuchados temas de Canela China?

Vi lo que hacía, me encantó. Nos conocimos en el estudio cuando fue a grabar.

Yahaira Plasencia con Canela China. Fotos: Juan Pau

Cierra la etapa con Sergio George

- Este es tu segundo álbum y será la última producción con la que trabajarás con Sergio George. ¿Quién tomó la decisión de terminar este trabajo en conjunto?

Con Sergio George hemos venido trabajando muchísimo tiempo. Ha puesto muchas cosas buenas en mi carrera, no solamente a nivel profesional sino también a nivel personal. Estoy feliz que me deje caminar sola y buscar nuevos retos, nuevos sonidos y experiencias.

La decisión fue de ambos. Conversamos bien; él está en un proyecto súper importante y yo estoy en lo mío. Pero, eso no quita que más adelante podamos trabajar juntos.

¿Los motivos vendrían de parte tuya?

No, de ambos, quedamos muy bien los dos.

- ¿El fin de esta relación laboral tendría que ver con que Sergio está enfocado en los nuevos talentos peruanos de la disquera ‘Chim Pum Music’?

No sé si ‘Chim Pum Music’ sigue todavía, no estoy enterada, pero no tiene nada que ver. Sergio puede trabajar en paralelo con muchos artistas. Es decisión de ambos porque yo ya me siento preparada y lista para poder caminar sola.

- ¿Cuándo dices que ‘vas a caminar sola’ es que ya tienes en mente otro productor internacional o cómo vas a proceder?

Hemos estado evaluando con mi equipo nuevas canciones, estamos evaluando y lo importante es hacer música para el público.

Yahaira Plasencia y Sergio George trabajaron juntos. (Foto: Instagram)

Crecimiento laboral con Sergio George

- ¿Piensas que has crecido a nivel profesional con Sergio George?

Muchísimo, he venido preparándome, yo canto, bailo, ánimo, interactuo con el público en el escenario y lo pudieron ver cuando canté en vivo en los Premios Juventud, que es un escenario tan imponente, complicado y donde están miles de artistas internacionales con gran trayectoria. Me dio miedo, pero con concentración siento que lo hice bien.

- ¿Qué has aprendido de Sergio George?

He aprendido muchísimo y siento que he mejorado un montón también, pero creo que uno nunca deja de aprender. De Sergio he aprendido la disciplina fuerte y el sacrificio en las grabaciones.

Y otra cosa que aprendí mucho de él, fue el poder tener una buena relación con la prensa, porque por bastante tiempo no sabía cómo hacerlo y creo que la mejor manera es conversar. Porque los artistas nos debemos también a ustedes porque difunden nuestra música. Es cuestión de aprender a sobrellevarlo.

- ¿De qué manera te estás preparando, llevas clases de baile y canto?

Sí, claro, baile no mucho, pero a la hora que estudio el tema vocal, lo hago bailando al mismo tiempo o entrenando.

Sergio George tiene pérdidas con Yahaira Plasencia.

Las odiosas comparaciones

- ¿Cómo tomas los comentarios de tus detractores en redes sociales, al compararte a nivel musical con Daniela Darcourt, Cielo Torres, entre otras cantantes?

Estoy enfocada en mis cosas, no estoy pendiente de eso, pero es parte de ser artista. Hay gente que le vas a gustar y a otras, no; y nada me mueve de donde estoy ahorita. Estoy concentrada en mis cosas.

- ¿Pero, sientes que estos comentarios perjudican tu carrera?

No, para nada. Yo sigo con mi música, proyectos y metas. No tomo atención y tampoco estoy pendiente de lo que escriben o no.

- ¿Qué piensas que te falta mejorar en tu carrera musical?

Sacar más música, quiero sacar mensualmente música y estar vigente en lo que me gusta.

- ¿Quieres explorar otros géneros musicales aparte de la salsa?

No descarto hacer otro género que me guste, pero yo estoy en la salsa y me quedo allí

- Gabriela Herrera señaló que tendrías algún problema con ella y que tiene algunos chats que los sustentan, ¿de dónde nacería estos comentarios?

No tengo nada que decir con respecto a ese tema.

¿Cómo va tu relación con Jair, vimos que compartieron una foto juntos en sus redes por el día de tu cumpleaños?

De mi privada tampoco hablo, pero no descartó grabar algún tema con él o con cualquier artista.

En las redes sociales señalan que quizás en algunas entrevistas o presentaciones, te han visto como un personaje que le falta humildad, ¿lo consideras así?

Mi familia y mis fans me conocen. De los artistas se pueden decir muchas cosas, pero no quiere decir que sea verdad. Estoy expuesta a comentarios positivos y negativos. Tengo un círculo cerrado de personas que saben cómo soy.

¿Estos comentarios te lo dicen en la calle o en redes sociales?

Eso lo escucho en redes, porque cada vez que voy a un mall, un concierto o en la calle, recibo solamente amor, palabras bonitas y deseos lindos de la gente. Siempre recibo buenos comentarios, abrazos y mucho amor de la gente en las calles, creo que eso es mucho mejor que estar detrás de una pantalla y en las redes sociales.

¿Y cómo procedes con los comentarios negativos en tus plataformas?

Ni siquiera los leo. Estoy pendiente de los ‘Yahalovers’, porque siempre se acuerdan de mí, apoyándome y motivándome siempre.

¿Vas a realizar un concierto para presentar tu álbum completo?

Sí, así es. Vamos a hacer un show para presentarlo y se viene con videoclip. Estén atentos a mis redes.