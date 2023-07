‘Esto es Guerra’ anuncia circo por Fiestas Patrias

‘Esto es Guerra’ regresa con su circo.

Después de 3 años de ausencia, los conductores Johanna San Miguel, Renzo Schuller y los guerreros se mudarán a la carpa de la Concha Acústica de Campo de Marte, Jesús María, para realizar por Fiestas Patrias.

El Show de Esto es Guerra será parte de Khonner Circus. La temporada 2023 arrancará el 22 de julio. Las entradas puedes encontrarlas en Teleticket.

“Va a ser un placer compartir nuevas experiencias con los fans de EEG en vivo y en directo. Debido a la pandemia suspendimos muchas actividades presenciales y con afluencia de público. Sin embargo, ahora tenemos todas las condiciones para que se dé este gran reencuentro entre los competidores y los fans. Y un buen pretexto es el aniversario del Perú”, expresó Mariana Ramírez del Villar, productora general del programa.

El anuncio señala que los asistentes podrán ganar dinero en efectivo participando en los juegos. Además, de disfrutar de acróbatas, malabaristas, payasos y otras sorpresas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Circo de Esto es Guerra?

Puedes adquirir tus boletos en Teleticket.

Costo de entradas:

Platinium 134 soles

VIP 101 soles

Preferencia 78 soles

Platea 56 soles

General 39 soles

¿Cuándo fue la última que ‘Esto es Guerra’ presentó su circo?

La última vez que los integrantes de ‘Esto es Guerra’ presentaron su show circense fue en el 2019. En aquella ocasión contó con la participación de Angie Arizaga y Nicola Porcella, quien en ese entonces no era parte del programa.

Recordemos que en aquella ocasión, el modelo fue retirado por haber protagonizado la llamada ‘Fiesta del Terror’ en Asia. Ese mismo año, Nicola también fue fuertemente criticado por unas imágenes que expuso Magaly Medina.

En este material se ve al chico reality cómo alza la voz a Angie Arizaga. Los usuarios no tardaron en reaccionar y no solo arremetieron al hoy integrante de ‘La Casa de los Famosos México’, sino también al programa ‘Esto es Guerra’, por no pronunciarse o supuestamente “proteger” a una de sus participantes que sufren maltrato psicológico.

Nicola Porcella fue retirado de 'Esto es Guerra'. (@nicolaporcella12)

El circo no pudo continuar en el 2020 debido a la pandemia del COVID-19. Todos los espectáculos y shows fueron prohibidos en ese momento.

En el 2021, las medidas sanitarias fueron más flexibles. Pese a que algunos eventos regresaron, ‘Esto es Guerra’ prefirió esperar más y no regresar a las carpas. En el 2022, tomaron la misma decisión.

En lugar de ello, se enfocaron a los 10 años del programa, donde brindaron una edición especial. Aunque muchos entendieron que sería la despedida de ‘Esto es Guerra’, no fue así. El espacio continúa en su año número 11, con guerreros históricos y nuevas figuras.

Karen Dejo es guerrera histórica de 'Esto es Guerra'.

Este año, 2023, la producción decidió volver. El show circense de ‘Esto es Guerra’ regresa de la mano de Khonner Circus.