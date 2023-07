Magaly Medina cuestiona conducción de Mario Hart en MQM: “Nunca ha logrado traspasar la pantalla”

Magaly Medina opina sobre la co-conducción de Mario Hart junto a María Pía. Magaly TV La Firme/ ATV

Fuertes declaraciones. En el programa de hoy 19 de julio, en Magaly TV La Firme, su conductora Magaly Medina se tomó un momento en su programa para hablar del desempeño en la co-conducción del exchico reality Mario Hart en el programa de América televisión, ‘Mande quien Mande’ junto a la conductora del espacio María Pía Copello y Carlos Vílchez como ‘Carlota’.

Para la experimentada periodista asegura que el piloto de carros no cuenta con la suficiente experiencia para conducir un programa al medio día y hasta lo tildó de ‘improvisado’, pues considera que no es una persona que irradia simpatía frente al público televidente. Todo esto lo dijo al poco de lanzar un informe con todo el desempeño del deportista en el programa del medio día.

“Un Improvisado más porque han puesto de co- connductor de María Pía, no solo a ‘Carlota’ ahora han puesto a Mario Hart. Él nunca ha traspasado la pantalla, ósea, Mario Hart es que digamos alguien al que tú puedes amar, de repente es entretenido cuando canta, pero no es una persona que tenga un gran despliegue de simpatía y de encanto cuando está enfrente de una cámara”, dijo en un inicio la conductora de ATV sobre el trabajo de Hart.

Incluso, la presentadora de ATV advierte que el exchico reality se vale algunas veces del doble sentido para buscar la gracia y aceptación en todas sus interacciones. Como ejemplo, Magaly recordó el momento en el que el esposo de Korina Rivadeneira lanzó una fuerte grosería en el aire dirigida a la cantante de cumbia Maricarmen Marín.

“Además, a veces en lugar de decir algo que digamos divertido, entretenido, dice cada ‘pachotada’ como cuando por ejemplo estuvo ahí en el programa Maricarmen Marín y dijo una grosería que la conductora, que siempre la ponen en problemas con sus coanimadores, no sabía cómo reaccionar por la vergüenza ajena”, aseveró.

“Como la vez pasada también la vimos igualmente de avergonzada a María Pía por otro hecho que pasó en su programa. Ahora esta vez no supo cómo callar a Mario Hart”, sostuvo la periodista rememorando el episodio protagonizado por el boxeador Jonathan Maicelo y su actual pareja Samantha Batallanos en el set de televisión fungiendo de actores.