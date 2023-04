Raúl Romero y su divertida reacción al escuchar a Mario Hart cantar en vivo

Raúl Romero y su reacción al escuchar cantar en vivo a Mario Hart. (América TV)

Mario Hart vivió un bochornoso momento al cantar en vivo frente a Raúl Romero, quien estuvo enlazado con el programa ‘Mande quien mande’ este 20 de abril para promocionar su próximo concierto junto a los competidores que fueron parte de su equipo en la última temporada de ‘La Voz Perú'.

Todo sucedió cuando el exchico reality empezó a entonar unas líneas del famoso tema ‘Los Patos y Las Patas’. En ese momento, el popular ‘Cara de Haba’ reveló que había escuchado en alguna oportunidad las canciones del piloto. “Yo he escuchado a Mario, he visto sus vídeos y Mario tiene flow”, dijo el conductor.

Sus palabras emocionaron a Mario Hart y para demostrar sus dotes de artista, comenzó a cantar a capella el coro de su recordado tema ‘Yo no fui’, el cual se lanzó en 2015 en colaboración con otros cantantes y fue una de las canciones urbanas más sonadas del año.

Sin embargo, Raúl Romero se quitó los audífonos por problemas con el audio y empezó a realizar gestos graciosos con su rostro. Su reacción provocó las risas de los presentes en el estudio. Pese a ello, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ no dejó de cantar e incluso rapeó.

“Raúl, tienes que escuchar a nuestro talento nacional. ¿Por qué le faltas el respeto así?”, exclamó María Pía Copello en medio de carcajadas. “Raúl, por favor, no te quites el audífono porque lo que queremos es que lo escuches”, continuó diciendo la exanimadora sin parar de reír.

Para defenderse, Mario Hart le ofreció a Raúl Romero ser el telonero de su próximo concierto, pero no recibió respuesta y prefirió irse del set. “¿Por qué es así?”, lamentó el piloto, mientras que María Pía terminó disculpándose con el exentrenador de ‘La Voz Perú' por todo lo sucedido. “Disculpa, Raúl, mil disculpas por lo que acaba de pasar”, expresó con una sonrisa en el rostro.

Raúl Romero no escuchó cuando Mario Hart cantó en vivo. (Captura)

¿Cómo Raúl Romero descubrió que padecía de cáncer?

Raúl Romero habló acerca del difícil momento que vivió cuando le descubrieron un tumor maligno en el intestino y tuvo que someterse a una operación. “Fue un hallazgo, no fue un descubrimiento médico. En los análisis que me hago constantemente, incorporé el TESTCan, una prueba de imágenes muy elevada y orientada a la detección de tumores. Yo me empeciné en hacerlo, incluso en contra de los comentarios de Carolina (su esposa)”.

“Fui a la cita y me inyectaron. Terminé los análisis, que duran como una hora, y me fui. Cuando estaba manejando, me llama el doctor y me dice ‘Raúl, puedes volver’. Me hizo tomar más contraste y me dijo ‘He visto una zona que la veo medio activa’. El TESTCan vuelve luminiscentes las células en exceso, detecta cualquier actividad extraordinaria en tu organismo, a nivel celular”, añadió.

Horas después de haberse hecho por segunda vez los análisis, Raúl Romero recibió la llamada de su doctor y según señaló, en ese momento se dio cuenta de que algo malo pasaba. “En el resultado pusieron ‘intestino: tumor maligno’. Llame a Carolina y le pregunté que íbamos a hacer. “Fuimos donde mi amigo, un gran oncólogo, y me dijo: ‘Hay que operarlo’. Me decía que este tipo de tumor solo se detectan cuando tienen la dimensión que te bloquean las vías y cuesta mucho hacer algo”.