Magaly Medina critica a Maicelo y Samantha Batallanos por su actuación en TV: “Les salió su verdadera personalidad”

Fuertes declaraciones. La conductora Magaly Medina no dudó en cuestionar la participación del deportista Jonathan Maicelo junto a la modelo Samantha Batallanos en un reto de actuación. En la reciente edición del 12 de julio, la periodista manifestó su total asombro tras la impactante puesta en escena cargada de agresividad de ambos artistas.

Te puede interesar: Leslie Shaw se burla de la conducción de Mario Hart en MQM: “No hay más gente, ¿qué pasa?”

Todo ocurrió el último miércoles en el programa de María Pía Copello, ‘Mande quien Mande’, pues en esta oportunidad tuvieron de invitado al actor mexicano, Sebastian Ligarde para calificar la actuación, sin esperar el tremendo desenlace. Ante ello, Medina no pudo con su genio y lanzó su fuerte crítica.

“Realmente avergonzaron a la conductora, no solo a María Pía Copello. Habían invitado a Sebastián Ligarde, actor mexicano, para que hiciera de jurado de un guion que les dieron para que fungieran de actores. Pero se olvidaron del guion y salió su verdadera personalidad, comenzaron a enrostrar, al parecer, cosas bastantes personales”, dijo en un inicio la periodista.

Samantha Batallanos revela que siempre le gustó Jonathan Maicelo. (Captura)

Magaly Medina resaltó que ellos no solo se habían salido del libreto que le había dado la producción, sino que dejaron notar sus presuntas personalidades. En el clip, ambos se dijeron bastantes frases altisonantes para el horario familiar y la exMiss Grand Perú le lanzó una cachetada al deportista.

Te puede interesar: Gabriela Serpa recibe la ‘bendición’ de parte del ‘Chato‘ Barraza y aprueba que sea pareja de ‘Tomate’

“Tienen bastante en común, los dos tienen una agresividad a flor de piel que a la menor cosa les aflora. (...) Se notaba que no sabía cómo parar eso Pía Copello porque le dio hasta vergüenza las lisuras que dijeron y las cosas que parecían personales. Como dijeron, no tenía nada que ver con el guion que les habían dado, el texto era diferente”, señaló.

“Ahora, después de ver esto, uno piensa que tienen en común, los dos tienen una agresividad a flor de piel que, a la menor cosa, les aflora”, fue el comentario de la periodista. Incluso en una parte dijo que ahora entendía la actitud de la modelo frente a la de su padre de Samantha Batallanos tras agredir a patada a una de sus reporteras que hasta la mandó al médico legista.

En otro momento del clip, se logra apreciar al boxeador y a la modelo que, tras decirse palabras altisonantes, la conductora María Pía Copello hizo un intento por detenerlos, pero fue en vano, ya que Maicelo la empujó y le lanzó el comentario: “¡Tú vete de aquí!”.

Actor Sebastián Ligarde rechaza lisuras de Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos

Por otro lado, el reconocido actor mexicano Sebastián Ligarde, quien estuvo como invitado especial en la tarde del miércoles 12 de julio en ‘Mande quien mande’ para evaluar el reto de actuación al que participaban varios personajes del espectáculo nacional, entre ellos, Jonathan Maicelo y su novia Samantha Batallanos.

Te puede interesar: Magaly Medina critica a Sergio George por su comportamiento con Gabriela Herrera: “Falta de caballerosidad”

Sin embargo, el famoso actor decidió manifestarse en contra de los dos concursantes, que terminaron teniendo una actuación muy agresiva y que terminó en cachetadas e insultos, sin respetar el libreto dado por la producción. Tras ello, el mexicano expresó su indignación.

“Yo no sé por qué se ponen a inventar textos si ya los tienen. Acuérdense que lo importante a la hora de actuar es escuchar, no es el que habla, es el que escucha el que va a reaccionar. Los textos deben ser muy limpios y precisos y no andar por todos lados inventando cualquier cosa”, finalizó.