Magaly Medina asombrada por ‘castidad religiosa’ de Paco Bazán: ¿Qué lo llevó a sentirse tan culpable y arrepentido?

Magaly Medina sorprendida del nuevo paso en la castidad tras problemas matrimoniales. Magaly TV La Firme/ ATV

En la reciente edición del 19 de julio del programa de espectáculos Magaly TV La Firme, la periodista Magaly Medina decidió opinar de la complicada situación que atraviesa el matrimonio del periodista deportivo, Paco Bazán. Como se sabe, el exarquero de Universitario se quebró al confesar que está separado de la madre de sus dos pequeños hijos.

Te puede interesar: Sunafil seguriá proceso por irregularidades laborales en el programa ‘Magaly TV La Firme’

Recordemos que el comentarista se sinceró en el programa de ‘Erick y Gonzalo’ de YouTube y confesó que estar alejado de su esposa le ha afectado mucho y ha prometido que se ha entregado fielmente al credo católico para recuperar su compromiso con el amor de su vida.

“Le ofrecí a Dios mi castidad y le he prometido que no voy a tocar nunca más a una mujer que no sea mi esposa. Estoy separado de mi esposa y la estoy esperando de rodillas, en oración, con la fe intacta de que el Señor va a restaurar mi matrimonio”, dijo Paco Bazán en entrevista para el programa de YouTube de sus colegas comentaristas.

Paco Bazán y Gonzalo Núñez discutieron en vivo. Youtube/Erick y Gonzalo

Ante ello, Magaly Medina se mostró sorprendida de todo lo que pasa su compañero de canal, pues no había escuchado nada al respecto en los pasillos. “Algo ha pasado con nuestro compañero Bazán porque él tiene un programa en YouTube con algunos compañeros comentaristas con Gonzalo Núñez y Erick Osores”, dijo en un inicio la popular ‘Urraca’.

Te puede interesar: Magaly Medina criticó a Christian Cueva por mostrar entrenamientos y a Marco Antonio de ‘La Teleferia’ por evadir paternidad

“Ahí ha estado manteniendo algunas peleas porque él confesó en uno de sus programas que él ahora ha asumido la castidad religiosa y que lo va a hacer porque está separado de su esposa. Me ha sorprendido porque somos compañeros, pero cada programa es una burbuja. Y que está separado de su esposa, mientras que no recupere su matrimonio y su familia, él no se acostará con ninguna mujer”, agregó la periodista sobre la confesión de Paco.

Pese a su sorpresa, Magaly afirmó que respeta la decisión de Paco, aunque no descarta enviar a uno de sus reporteros para indagar más a fondo sobre los motivos de su separación. “Bueno, yo creo que es respetable su posición o de cualquier persona que asuma castidad, además es respetable las razones por las que ha decidido eso (...) y es porque quiere recuperar a su esposa, a su familia y habría que preguntarle qué es lo que hizo que ahora se sienta tan culpable y arrepentido que dice que va a esperar la vuelta de su esposa de rodillas y con fe. No sabemos qué es lo que habrá hecho, él trabaja más tarde que nuestro programa de todas maneras le preguntaremos por qué no sabíamos su situación conyugal, solo sabemos que él está casado y que tiene dos hijos”, aseveró.