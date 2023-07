Paco Bazán sobre su decisión de ser casto: “Había algo vacío en mí hasta que Jesucristo me salvó”

En su programa, el conductor Paco Bazán decidió hablar de su conversión tras aceptar que será casto hasta volver con su esposa Janice. (El deportivo en otra cancha/ ATV)

El conductor Paco Bazán usó unos minutos en su programa nocturno ‘El deportivo en otra cancha’ para responderle a Magaly Medina sobre su decisión de volverse casto. Como se recuerda, la comunicadora se mostró sorprendida del cambio radical del exarquero de Universitario para lograr recuperar su matrimonio.

“Algo ha pasado con nuestro compañero Bazán porque él tiene un programa en YouTube con algunos compañeros comentaristas con Gonzalo Núñez y Erick Osores”, dijo Magaly Medina en un inicio en su programa Magaly TV La Firme.

“Ahí ha estado manteniendo algunas peleas porque él confesó en uno de sus programas que él ahora ha asumido la castidad religiosa y que lo va a hacer porque está separado de su esposa. Me ha sorprendido porque somos compañeros, pero cada programa es una burbuja. Y que está separado de su esposa, mientras que no recupere su matrimonio y su familia, él no se acostará con ninguna mujer”, agregó la periodista sobre la confesión de Paco.

Tras ello, el presentador agradeció a la ‘Urraca’ por darle unos minutos en el informe propalado en su programa. “Hoy, presente en el espacio tan exitoso, número uno de este canal en su horario y en lecturas de rating. Gracias a Magaly por darme cobertura en su famoso Show, agradecidísimo con el cariño que su producción me trata es recíproco”, dijo en su programa nocturno.

Paco intentó dar su sincera confesión a la pregunta de la periodista formuló en su espacio. “Ya soy testimonio, conmigo pasa algo increíble, yo viví lejísimos de Dios toda mi vida y he tenido tanto desde que nací y nunca encontré felicidad, siempre estuve vacío. No lo llenaba el dinero, no lo llenaba la fama, no lo llenaba, la selección peruana, la u, equipos en España, una familia maravillosa, hijos hermosos, padres vivos, benefactores con mucho dinero, nada”, sostuvo el actor sobre su conversión.

“Yo he sido un afortunado desde que nací, yo nunca jamás he pasado por el hambre, por ninguna dificultad económica en mi casa, siempre hubo abundancia material y afecto y amor, pero acá (señalando a su corazón) había algo vacío, hasta que Jesucristo me rescató me tiró un cable me sacó de lodazal de una oscuridad que tenía. Y entonces mi vida es mejor, es feliz”, aseveró.