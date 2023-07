Paco Bazán y los motivos por lo que se separó de su esposa luego de 20 años juntos

El exfutbolista Paco Bazán recordó cómo conoció a su esposa, de quien se terminó separando tras varios años de matrimonio. Ritmo Romántica / Youtube

Después de discutir con Gonzalo Núñez durante la reciente emisión de ‘Erick y Gonzalo’, Paco Bazán confesó que se encuentra atravesando un duro momento a nivel personal. El conductor de ‘El deportivo en otra cancha’ está luchando por recuperar el amor de su esposa y madre de sus dos hijos, de quien se separó después de varios años de romance.

“¿Por qué hablo de mi castidad? Quisiera que más gente siguiera ese camino, fuera de su cuerpo, de su impulso. La ofrecí (mi castidad) a Dios y le he prometido que no voy a tocar nunca más a una mujer que no sea mi esposa. Estoy separado de ella y la estoy esperando de rodillas, haciendo oración, con la fe intacta de que el Señor va a restaurar mi matrimonio”, señaló el exarquero de Universitario de Deportes.

Tras ello, Paco Bazán renunció al espacio digital ‘Erick y Gonzalo’. “Me ha encantado hacer programa con ustedes, pero este es mi último programa. Ha sido una experiencia maravillosa, me ha encantado esta experiencia, lo he disfrutado demasiado, pero este show no me hace bien en lo personal”, sostuvo.

Paco Bazán y Gonzalo Núñez discutieron en vivo. Youtube/Erick y Gonzalo

¿Quién es la esposa de Paco Bazán?

El exdeportista Paco Bazán ha hablado pocas veces sobre su vida sentimental. “Cuando tú abres la puerta de tu vida privada, luego es muy difícil cerrarla. Se meten y ya fuiste”, indicó al diario Trome. Sin embargo, en una entrevista con Blanca Ramírez, publicada en abril de este año, el conductor de TV reveló que está casado con una mujer llamada Janice.

Según contó el exfutbolista, conoció a su esposa en 1999, cuando inicaba su carrera como arquero en el Club Juan Aurich. Fue su compañero de equipo quien le presentó a la futura madre de sus hijos, ya que era hermana de su entonces enamorada.

“Tenía 17 años. (Gustavo) me dijo que lo acompañara a la casa de su flaca. Cuando entramos, había una chiquilla guapísima, chinita, con los pómulos grandes, el pelo marrón y con camisa de colegio. Era la hermana menor. Fue un clic”, recordó meses atrás, emocionado por contar su “alucinante” historia de amor.

Paco Bazán junto a su esposa Janice. Recuperado de pacobazan.blogspot

Paco Bazán mencionó que no inició un romance con Janice apenas se conocieron, ya que estaba enfocado en su carrera deportiva y porque su expareja recién estaba en tercero de secundaria. No obstante, él cree que Dios los quería juntos como pareja, ya que no pararon de encontrarse en los siguientes años.

En el 2002, su excompañero de Juan Aurich le informó que se iba a casar con su novia de la adolescencia, por lo que lo invitó a su matrimonio. Paco Bazán aceptó ir a la boda, acompañado de su saliente de esa época. No obstante, ella le canceló el mismo día del evento, donde se encontraría nuevamente con Janice.

“Esa chica me dejó plantado, no me contestó las llamadas, así que fui solo. En el saludo de los novios, viene una chica guapísima, alta y regia, con un vestido naranja cobre, y fumando. Yo le dije que no lo hiciera porque le hacía daño, y como que hizo que me quisiera quemar. Teníamos confianza”, señaló.

Paco Bazán es un exfutbolista, actor y presentador de TV. Trabaja actualmente en ATV.

Luego de conversar unos minutos con Janice, Paco Bazán contó que fue su madre quien se acercó a él para asegurarle que ella era el amor de su vida. “Mi mamá tenía el sexto sentido muy pronunciado. Me preguntó quién era esa chica, y me dijo: ‘Con ella te vas a casar y será la madre de mis nietos’”.

Esta vez, Paco Bazán no dejó escapar su oportunidad y se contactó de inmediato con Janice. La pareja inició una relación amorosa y se casaron en el 2005. “Tenía 23 años”, resaltó el exfutbolista.

Paco Bazán y su crisis matrimonial

En su entrevista con Ritmo Romántica, Paco Bazán indicó que es consciente que se casó bastante joven y que hubo una época en la que se sentía presionado por sus amigos, quienes lo incitaban a que viviera una vida de soltero, pese a estar casado con Janice.

“Nunca usé el anillo porque yo creía que era un simbolo de esclavitud. El matrimonio a veces me asfixiaba, era yo, no mi esposa. Había mucha presión para que viviera como soltero en una unión conyugal, era una presión fuertísma”, acotó la figura de ATV.

Estas dudas sobre el rumbo que tomó su vida afectaron no solo su relación con su esposa, sino también su trato con sus dos hijos. “Yo era un mal papá, un pésimo papá, ausente, vehemente y que corregía con violencia. No era empático, era egoísta. No me daba cuenta, no lo hacía por dañar”.

“Fueron 20 años en los que viví perdido, insatisfecho conmigo, de que nada me llenara. Tenía una esposa maravillosa, espectacular en todos los sentidos. Una mujer de valor, íntegra, decente, amorosa, mi amor de juventud, que fue mi esposa y me regaló dos hijos maravillosos”, sostuvo.

Paco Bazán junto a sus hijos. Se sabe que tiene un tercer hijo, fruto de una relación extramatrimonial.

¿Por qué Paco Bazán se separó de su esposa?

Todo parece indicar que Paco Bazán se separó de su esposa porque le fue infiel en algún momento. En marzo de 2023, luego que se difundiera el ampay de Paolo Hurtado con Jossmery Toledo, el presentador de TV indicó que el tampoco ha sido un “santo” y que cometió una serie de “errores” que llevaron a que su matrimonio se destruyera.

“No soy un santo, pero estoy esforzándose para vivir en santidad. Quien habla lo hace desde la experiencia de haber perdido a su familia y de no poder acostarse ni despertar con sus hijos. Soy un padre separado y a consecuencia de mis propios errores, por no haber tenido claro mis principios. Sé el camino de sufrimiento que le espera a Hurtado”, expresó en su programa deportivo.

Paco Bazán cuestionó a Paolo Hurtado por "oficializar" a Jossmery Toledo con su familia.

Dos meses más tarde, Paco Bazán dio más detalles de la separación. Explicó que fue Janice quien decidió marcharse y que fue el momento más complicado de su vida, ya que los amigos que creía tener desaparecieron.

“Yo toqué fondo. Fui salvado por Jesús, Él me encontró una madrugada en la que estaba destrozado… Si me daban una pistola, yo me disparaba (...) Solo me quedaron dos amigos, uno vive en España y al otro lo descubrí, Santiago. Él se convirtió en mi paño de lágrimas y me dio soporte. Sabía que estaba en la lona, empezó a llamarme y a rescatarme”, relató.

Como última reflexión, aseguró que estaba haciendo méritos con Dios para que su matrimonio con Janice se “restaure”. “Yo sí creo que de un matrimonio roto por una infidelidad o por lo que sea, hay restauración si existe arrepentimiento (...) Hoy estoy en abstinencia de alcohol, sexo y malas amistades. Nunca fui más libre”.