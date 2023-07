Nicola Porcella corresponde a tierno abrazo de Wendy Guevara tras salvarse de eliminación de La casa de los famosos

Chico reality Nicola Porcella no duda en darle un fuerte abrazo a Wendy Guevara. TikTok

Por poquito. Una nueva noche de eliminación se vivió en el reality de La casa de los famosos México, entre las más fuertes competidoras, Wendy Guevara y la actriz argentina Bárbara Torres. Ambas con gran cantidad de seguidores, pero una de ellas fue la eliminada. Esta se trató de la actriz recordada por su papel en la ‘Familia Peluche’.

Te puede interesar: Expareja de Nicola Porcella aprobó supuesto amorío entre el modelo con Wendy Guevara: “Que sean felices”

Una vez enterada Wendy que fue la salvada del reality, la joven fue corriendo a los brazos de su compañero, el ‘ojiverde’ Nicolla Porcella para darle un fuerte abrazo. Como era de esperarse, el emotivo momento no pasó desapercibido para el exintegrante de ‘Esto es Guerra’, quien no dudó en corresponder al abrazo de la influencer.

Como se sabe, desde que inició la nueva temporada de La casa de los famosos México, Wendy y Nicola han logrado ganar la simpatía y el cariño de sus seguidores en redes sociales que los siguen apoyando en las votaciones para que sigan en el reality cada semana. Incluso, su fanaticada se muestra emocionada de que ambos formalicen una relación y han creado el hastag WendyCola, donde rescatan los mejores momentos de los participantes.

Wendy Guevara fue salvada y Nicola Porcella la abrazó fuerte. (Composición: Infobae)

Es por ello, que la Tiktoker logró seguir una semana más en su equipo ‘Infierno’ al ser salvada por Poncho di Nigris. Ahora, Wendy seguirá divirtiéndose con su gran amigo peruano tras derrotar a Bárbara, quien también era una fuerte competidora. Vale resaltar que, ambos se perfilan como los ganadores de la competencia ‘La casa de los famosos’.

¿Quién fue la eliminada de ‘La Casa de los Famosos- México‘?

Esto, como era de esperarse, explotó en redes sociales y compartieron los mejores memes de la noche, celebrando que sigue la influencer Wendy Guevara en competencia. “Wendy durmiendo hoy sabiendo que esta semana la consintieron por estar nominada, hicieron una fiesta que le gustó, pasó tiempo con Gloria Trevi, no salió eliminada y le llevaron su pozole”, “Wendy se bajó del carrusel y al primero que abrazó fue a Nicola”, “Ellos dos se merecen seguir juntos hasta la final. Junto con su hijo, el niño paloma”, fueron algunos de los comentarios en Twitter con el hastag Wendycola.

Te puede interesar: ¿Team Infierno usa bots? Sofía Rivera Torres señaló supuesta estrategia en sistema de votaciones

Sin embargo, usuarios también se mostraron en contra que todos hayan apoyado a Bárbara Torres en las votaciones, pero no le sirvió, pues fue la siguiente eliminada. “Me detesto por lo que voy a decir, pero el respeto se gana, a Raquel le dijo balsera, a Nicola que nadie lo quería, a Wendy que no era mujer, a Sergio doble cara, a Jorge pito chico, a apio hipócrita, etc. Ya está fuera, pero todo se lo ganó por ella misma”, fue uno de los comentarios que ganó gran relevancia en redes sociales tras la eliminación de la actriz.

Cancelan a Bárbara Torres por comentarios a Wendy Guevera (La Casa de los Famosos/Captura de pantalla)

¿Cómo fueron las votaciones?

Hoy, 16 de julio, se vivió una nueva noche de eliminación en ‘La casa delos Famosos- México’ y para los seguidores que les gustaría apoyar a su competidor favorito y que siga una semana más, pueden hacer lo siguiente. Vale recalcar que, esta semana está en sentencia la influencer, Wendy Guevara y Bárbara Torres.

Las votaciones están disponibles únicamente en las pregalas, galas y postgalas, iniciando el miércoles después de que se anuncian las nominaciones.

En esta semana, la votación es positiva, lo que significa que cada voto suma puntos a favor del concursante que deseas que permanezca en la competencia.

Puedes emitir tu voto ingresando a la página oficial del reality show o escaneando el código QR que aparecerá en la televisión o en la transmisión de Vix+.

Se permite votar solo una vez, pero si cuentas con suscripción a la plataforma streaming, tienes la posibilidad de emitir hasta 10 votos diarios, lo que representa una gran oportunidad para expresar tu apoyo a tu famoso preferido.

La gala de eliminación será transmitida a través del Canal de Las Estrellas a las 20:30 horas, y también estará disponible en la plataforma streaming Vix+.