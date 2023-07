Nicola Porcella recuerda sus conflictos con Angie Arizaga en ‘La Casa de los Famosos’: “No la traté bien”

Nicola Porcella recuerda sus conflictos con Angie Arizaga en La Casa de los Famosos | TikTok

Nicola Porcella se ha convertido en uno de los personajes favoritos de ‘La Casa de los Famosos México’. Su cercanía con la influencer Wendy Guevara le ha abierto muchas puertas a nivel internacional y poco a poco viene ganándose el cariño de la gente a través de las redes sociales, sobre todo del público mexicano que incluso lo ha bautizado como el ‘novio de México’.

Te puede interesar: Sheyla Rojas cuestiona la pansexualidad de Nicola Porcella: “Le gustan las mujeres, es mujeriego”

Sin embargo, en diversos episodios ha sorprendido a contar pasajes poco conocidos de su carrera en nuestro país. Esta vez, se refirió a los conflictos que tuvo con su expareja, Angie Arizaga, con quien fue acusado de tener una tormentosa relación y terminar de la peor manera.

Nicola Porcella habló de sus peleas con Angie Arizaga

Fue en el año 2015 que se viralizaron unos audios en los que se escuchaba la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ acusando a su expareja de haberla maltrato. Este hecho indignó a todo el público seguidor de su relación y señalaron a Porcella como un maltratador.

Te puede interesar: Expareja de Nicola Porcella aprobó supuesto amorío entre el modelo con Wendy Guevara: “Que sean felices”

Recientemente, en La Casa de los Famosos, Nicola Porcella se refirió a lo sucedido y afirmó que nunca la había agredido. “(Tuvimos) Una discusión fuerte ella comienza a golpear y le yo le digo: “car***’, pero no le pego, nada. Ella llama a un amigo y le dice: ‘Nicola me pegó'. Grabaron todo eso y lo vendieron a otro canal y se escuchaba ella llorando diciendo que yo la había golpeado, maltratado, pateado. Yo salí a decir que soy una persona que pesa 90 kilos no puedo pegarle a una mujer, patearla y que al día siguiente esté como si nada, algo tiene que tener”, expresó.

Nicola Porcella habla de su relación con Angie Arizaga.

Pese a que decidieron continuar su romance, fue en el año 2018 que la modelo decide terminar la relación, sin embargo, Porcella afirma que se enteró de algunas cosas que habían pasado y que lo maltrataron anímicamente.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos: Wendy prometió una nueva entrega de “Resulta y resalta” al lado de Poncho de Nigris

Pero, todo cambió en el 2019. Comenta que en ese año Angie Arizaga lo volvió a llamar cuando él estaba en una discoteca. Ante ello, asegura que aún estaba dolido por la forma en que terminaron y que tenía sentimientos por ella. Ya en el local, comenzó a discutir con su expareja y hubo alguien que los grabó por lo que lo acusaron de agresión una vez más.

Afirma que luego de esta discusión pública, ambos decidieron ir a un hotel para conversar y aclarar sus conflictos. No tuvieron problema en dormir juntos e incluso se despidieron con un beso.

“Cometí un error, estaba en una discoteca y me llama mi ex, pero yo estaba muy dolido. Llego a la discoteca y comienzo a pelear con ella y me grabaron, pero nunca fui agresivo. Yo me fui a hotel con ella, dormimos juntos, nos levantamos juntos, nos despedimos, nos dimos un beso. Es una pelea que puede pasarle a cualquiera, pero era yo. Y lo grabaron y dijeron Nicola agredió, ella dice que no la agredí. Terminamos juntos, hablamos, nos abrazamos”, comentó al respecto.

Nicola Porcella y Angie Arizaga protagonizaron una pelea a las afueras de una discoteca. "No me hables así, cállate la boca", respondió la modelo tras las agresiones verbales del 'guerrero'. (ATV)

Nicola Porcella hace mea culpa por su carácter

La personalidad de Nicola Porcella siempre fue criticada. Al convertirse en uno de los favoritos de ‘Esto es Guerra’ podía tener cualquier tipo de comportamiento y finalmente iba a ser perdonado. Frente a ello, mencionó que fue un error ser una persona agresiva.

“En el reality era muy agresivo, un error mío. Era la figura y como tal tienes la potestad de mandar a la mi** en vivo y sabías que te lo iban a perdonar”, comentó sobre su actitud en el reality.

Por otro lado, también se refirió a su romance con Angie Arizaga y aseguró que no la trató bien, pero esto no significó haber sido agresivo con ella. “Yo acepto que no la traté bien que de repente tuve muchos errores. Nunca la agredió físicamente, pero no la traté bien”, sentenció.