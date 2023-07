Golazo de Brenner Marlos con espectacular pirueta y doblete para triunfo de Sporting Cristal vs Mannucci por Liga 1

Brenner Marlos sacó un espectacular remate de volea para darle el el 3-2 a Sporting Cristal vs Carlos A. Mannucci (Liga 1 Max).

Brenner Marlos marcó un golazo espectacular para darle la victoria 3-2 a Sporting Cristal vs Carlos A. Mannucci por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Se jugaban los últimos instantes del partido, cuando apareció el delantero brasileño, quien conectó un centro de Franco Medina para sacar una impresionante volea al ángulo, imposible para Manuel Heredia, este agónico gol sirvió para que los ‘celestes’ se mantengan punteros del campeonato.

La jugada se produjo a los 90+5, todo inició con Yoshimar Yotún manejando el balón cerca del área, ante la presión de tres defensores, tocó atrás para el lateral izquierdo, quien metió la pelota al área en primera. Pese a que el esférico le quedó un poco atrás a Brenner, este se las arregló para acomodarse y levantar la pierna para empalmar un potente disparo que, cuando ingresó a portería, desató la euforia en el estadio Alberto Gallardo.

El atacante se convirtió en la figura del partido con un doblete, ya que a los 71 minutos había convertido el 2-2 desde el punto penal. De esta forma, llegó a las 11 conquistas en el campeonato local y suma 13 si contamos los dos que convirtió en la Copa Libertadores. En esta ocasión apareció cuando su equipo más lo necesitaba, pues los trujillanos habían conseguido voltear el partido y ponerse 2-1 arriba al inicio del segundo tiempo.

Gol de Brenner Marlos para el 2-2 de Cristal vs Mannucci (Liga 1 Max).

Brenner Marlos: “En Cristal no puedes desistir nunca”

Al finalizar el encuentro Brenner Marlos resaltó la capacidad de Sporting Cristal de sobreponerse a los dos goles y buscar la victoria hasta el final, y señaló que esta es una característica que deben tener todos los que se pongan la ‘celeste’:

“Fue difícil, empezamos muy bien el partido, con mucho ritmo, con la pelota, hicimos el 1-0 pero de ahí ellos hicieron un gol, de ahí el penal y se complicó. Pero jugar en Cristal es eso, no puedes desistir nunca, luchamos hasta el final. Estoy contento por mis dos goles pero felicito a mis compañeros, peleamos siempre”, declaró para Liga 1 Max.

El goleador ‘cervecero’ también criticó a los jugadores de Carlos A. Mannucci, pues en su opinión, hicieron demorar el partido a propósito para tener más posibilidades de aguantar el resultado:

“El equipo de ellos tiene calidad, no necesitaban cortar tanto. Ellos no necesitan retrasar tanto como hicieron hoy, pero es fútbol y el árbitro está ahí para dar los descuentos”, añadió.

Brenner Marlos se mostró contento tras marcar un doblete en la agónica victoria de Sporting Cristal 3-2 sobre Carlos A. Mannucci

Por último, se refirió a su buena racha y afirmó que nunca perdió la confianza, ni siquiera en sus primeros meses en el club cuando fue criticado por su estado físico y mala racha frente al arco:

“Yo me quedo muy contento, ya hablé muchas veces, he trabajado muchísimo, nunca dejé de trabajar, ni cuando no hacía goles, y esto es fruto de mi trabajo. Soy muy feliz de estar en Cristal, en un momento muy bueno para nosotros”, apuntó.

Brenner cuarto en la tabla de goleadores

Con su doblete, Brenner Marlos trepó en la tabla de goleadores e igualó en el cuarto lugar a Adrián Fernández de Alianza Atlético y Alex Valera de Universitario con 11 tantos cada uno. Quienes los superan son Yorleys Mena de César Vallejo con 12, Carlos Garcés de Cienciano con 13 y Santiago Giordana de Deportivo Garcilaso con 16.

Cabe señalar que, con sus dos tantos, el nacido en Várzea Grande superó sus cifras de la temporada pasada, en la que convirtió 11 tantos con el Ituano de la Serie B y el Remo de la Serie C de Brasil. De esta forma, el 2023 se convirtió en el año que más goles anotó contando todas las competiciones.