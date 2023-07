Sheyla Rojas y la millonaria deuda que le dejó Pedro Moral por boda cancelada: “Fue un momento traumático”

Sheyla Rojas sorprendió a las conductoras de 'América Hoy' al asegurar que fue ella quien pagó los gastos de su boda cancelada, y no Pedro Moral. América TV

Aunque Sheyla Rojas se encuentra feliz con su novio mexicano Sir Winston, la rubia modelo no teme en hablar sobre los amores que pasaron por su vida, entre ellos el empresario Pedro Moral. La pareja estuvo a punto de casarse en marzo de 2019, pero cancelaron la boda dos meses antes del importante evento.

Tras la ruptura, Pedro Moral se presentó en ‘El Valor de la Verdad’ para contar detalles de la separación. En una de las preguntas, confesó que la exchica reality quería una boda de 170 mil dólares. Cuando él se percató que no podía pagar dicha cantidad, Sheyla respondió: “Ya ve tú cómo lo pagas, ya tengo la fecha y en la vida voy a hacer eso”.

Desde entonces, se especuló que el empresario peruano afrontó una millonaria deuda tras la cancelación del matrimonio. Sin embargo, Sheyla Rojas se encargó de desmentir a su expareja muchos años después, durante su participación en el magazine ‘América Hoy’.

Sheyla Rojas asegura que Pedro Moral no la ayudó con las deudas que le dejó su fallida boda.

“Mucha gente no lo recuerda, pero faltando dos meses a mi boda ya teníamos local, teníamos todo (...) La deuda me la quedé yo... Así que la experiencia la tengo”, expresó la popular ‘Shey, Shey’, este jueves 13 de julio, para sorpresa de los conductores.

Detrás de cámaras, Sheyla Rojas indicó que pasó un mal momento por la deuda que tuvo que afrontar años atrás, la cual ascendía a más de 30 mil dólares. Negó que el empresario la haya ayudado económicamente.

“Fue horrible. Yo me tuve que hacer cargo, ni modo que lo deje así. No quería quedar mal con los proveedores. Yo tenía dos vestidos, de una diseñadora. Ya con eso la gente sacará sus propias conclusiones. Los vendí, los tuve que vender, cada uno estaba carísimo. Ya para qué (recordar) esos momentos traumáticos de mi vida”, resaltó.

Pedro Moral le pidió matrimonio a Sheyla Rojas un año después de iniciar un romance.

No tropezará con la misma piedra

Sheyla Rojas advirtió a Sir Winston, su actual pareja, sobre su futura pedida de mano: “Tiene que lucirse. Él ya ha entregado anillos… ya he visto en cuánto han estado valorizados, me tiene que dar uno mejor”, detalló para ‘América Hoy’.

Sobre la sortija que le entregó Pedro Moral, la modelo resaltó que era de poco valor. “Eran como los que dan en las piñatas, lo devolví porque ya para qué quedárselo”, dijo entre risas.

Sheyla Rojas habría terminado con su novio mexicano. (Foto: Instagram)

Sheyla Rojas: “Nunca estuve enamorada de Pedro Moral”

Mucho se ha dicho sobre la separación de Sheyla Rojas con Pedro Moral. En setiembre de 2021, la rubia se presentó en ‘Amor y Fuego’ y confesó que, en realidad, ella no quiso casarse con el empresario debido a sus grandes diferencias durante la convivencia. “Su personalidad no iba con la mía”, señaló.

Además, negó que el fin de la relación se debiera a la boda de 170 mil dólares que, según Pedro Moral, ella le exigía. Sobre esto, Sheyla confesó que se hubiera casado así la boda hubiera sido sencilla y sin tantos lujos.

“Yo estaba muy ilusionada, no puedo decir enamorada porque me doy cuenta que nunca estaba enamorada de él. No me casé porque no me podía dar la boda soñada. No me casé con él (Pedro Moral) porque no estaba enamorada de él, y punto”, sentenció la exchica reality.

Sheyla Rojas negó ser una mujer interesada, tal y como lo aseguró su expareja en el pasado.

“La gente que me conoce sabe que yo soy muy desprendida del tema económico. Yo creo que las cosas materiales o el dinero se hacen. Yo he trabajo desde muy chiquita, he salido a la calle a repartir volantes, he vendido ropa deportiva en una tienda. Yo sé lo que es trabajar, sé lo que es salir adelante. Nadie me va a decir que soy una mantenida”, añadió en el espacio de Willax.