Sheyla Rojas sobre Pedro Moral: “Nunca estuve enamorada de él”

Sheyla Rojas negó ser una mujer interesada, tal y como lo aseguró su expareja en el pasado.

Sheyla Rojas habló sin filtros sobre su expareja Pedro Moral, con quien estuvo a punto de casarse en mayo del 2019, en el programa Amor y Fuego. Para sorpresa de todos, la influencer confesó que jamás estuvo enamorada de él.

De hecho, la modelo le aseguró a Gigi Mitre y a Rodrigo González que ella no quiso casarse con el empresario peruano debido a sus grandes diferencias durante la convivencia . “Su personalidad no iba con la mía”, señaló.

Además, negó que el fin de la relación se debiera a la boda de 170 mil dólares que, según Pedro Moral, ella le exigía. Sobre esto, Sheyla confesó que se hubiera casado así la boda hubiera sido sencilla y sin tantos lujos.

“Yo estaba muy ilusionada, no puedo decir enamorada porque me doy cuenta que nunca estaba enamorada de él . No me casé porque no me podía dar la boda soñada. No me casé con él (Pedro Moral) porque no estaba enamorada de él, y punto”, sentenció la exchica reality.

Sheyla Rojas se defiende tras ser tildada de “interesada”

Durante el programa Amor y Fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre le recordaron a Sheyla Rojas la vez que Pedro Moral participó en el programa El valor de la verdad.

En aquella oportunidad, su exprometido admitió que Sheyla no quiso contraer matrimonio con él por no ser un hombre millonario; además la acusó de gastar dinero en ropa en cantidades exorbitantes .

Al respecto, la exconductora de Estás en todas admitió que sus declaraciones la afectaron profundamente. Sin embargo, negó ser una mujer “interesada”, como muchos la señalaron públicamente en televisión nacional.

“La gente que me conoce sabe que yo soy muy desprendida del tema económico. Yo creo que las cosas materiales o el dinero se hacen”, aseguró Sheyla Rojas.

“Yo he trabajo desde muy chiquita, he salido a la calle a repartir volantes, he vendido ropa deportiva en una tienda . Yo sé lo que es trabajar, sé lo que es salir adelante. Nadie me va a decir que soy una mantenida ”, añadió en el espacio de Willax.

