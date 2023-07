Milena Zárate clama por ayuda al MIMP para los hijos de Greissy Ortega “Ellos no están bien”

Milena Zárate habla de su hermana Greissy Ortega. Magaly TV La Firme/ ATV

Fuertes declaraciones. En la reciente edición del 13 de julio del programa de espectáculos Magaly TV La Firme, apareció mediante videollamada la cantante Milena Zárate para hablar sobre la situación de la presunta violencia familiar que sufriría su hermana Greissy Ortega en los Estados Unidos por parte de su expareja Ítalo Villaseca.

Te puede interesar: Greissy Ortega solicita que no involucren a Milena Zárate tras regresar a Perú: “Es mi problema, lo voy a afrontar”

Ante ello, la intérprete de ‘Endúlzame que soy café’ también se comunicó con Magaly Medina, pese a que días antes pidió a su producción que no iba a declarar más de su hermana debido a su ‘tranquilidad emocional’. En esa oportunidad, la empresaria sorprendió con su respuesta para las cámaras de la ‘urraca‘, pues ha decidido distanciarse de su hermana y no saber lo que le ha pasado. También, la cantante pidió que no le informen sobre la situación de su hermana menor. “Por mi tranquilidad, no me digas nada de lo que le pueda estar pasando a ella, yo pregunté si los niños están bien y me dijo sí”.

Sin embargo, Milena dejó lo hablado atrás y explicó de la necesidad que tiene la familia de pasar por pericia psicológica y pidió al Ministerio de la Mujer que se haga cargo por el bienestar de sus sobrinos, pues ellos serían los únicos indefensos.

Recordemos que, Greissy Ortega reapareció mediante hilo telefónico para las pantallas de Magaly Medina, suplicando ayuda para poder volver a Perú, luego de afirmar que estaba viviendo un ‘infierno’ con el padre de sus hijos. La modelo denunció que habría sufrido maltrato físico y psicológico. “Ayúdame a conseguir los pasajes, por favor, primero es la parte humana, ayúdame a irme por favor (…) Ya es de vida o muerte”, dijo llorando Greissy para las cámaras del programa de espectáculo.

Te puede interesar: Greissy Ortega a poco de volver a Perú: “Quiero trabajar y tener mi estabilidad emocional”

Ahora, a pocas horas del regreso de Greissy, Milena mencionó en vivo que no pretende reconciliarse con su hermana menor, pero sí solicitó apoyo inmediato del MIMP para que ayuden con el tratamiento psicológico de sus sobrinos, pues ellos son los que están sufriendo con esta situación.

“Voy a pedir al Ministerio de la Mujer que se preocupen por esas criaturas y que reciban exámenes psicológicos porque yo estoy segura de que esos niños emocionalmente no están bien”, dijo en un inicio Milena para Magaly Medina.

Según Milena, los niños estaban en supuesto descuido por parte de la mamá y que ahora sería lo mismo. “Los niños en manos de ella (de Greissy Ortega) es un peligro porque es una mujer que no los cuida. Cuando ella estaba acá (en Perú), ella estaba pegada al celular y pendiente de lo que hacía su pareja en Estados Unidos”, agregó.

Milena Zárate no quiere saber nada de Greissy Ortega

Por otro lado, la artista colombiana reiteró que ha decidido cerrarle las puertas de su hogar a su hermana Greissy Ortega, pues afirma que lo hizo en varias oportunidades y que todas le habría fallado. La modelo advierte que la misma situación será más adelante.

Te puede interesar: Greissy Ortega dedica conmovedor mensaje a sus hijos: “Volveremos a sonreír, estos malos momentos se quedarán en una pesadilla”

“Yo te lo digo tan fríamente, porque para mí (antes) era incapaz de cerrarle la puerta, pero en este momento me doy cuenta de que toca ser así con ella, porque si ella me hace algo a mí, a mí sí me afecta porque es algo mío. He tomado la decisión de cerrar los ojos, no escuchar nada”, señaló la exintegrante del ‘Gran Show’.